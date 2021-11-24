Свидетельства специального фонда Президента вручили талантливым юным бобруйчанкам

В детской школе искусств №1 им. Е.К.Тикоцкого прошла церемония вручения свидетельств специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. Директор школы Дмитрий Снарский вручил свидетельства трем учащимся, активным участникам художественно-творческих мероприятий: Кристине Чиженок (она уже учится в Минском государственном колледже искусств), Ксении Фисюк и Милане Ермолаевой. Все девочки – лауреаты I и II степени V Международного конкурса искусств «Хрустальный василек».

Благодарности звучали в адрес учителей – Татьяны Снарской и Натальи Герасимович, которые помогали талантливым ученицам достичь высоких результатов, вдохновляли, подбадривали, делились идеями. Добрые слова – родным людям за поддержку, терпение и понимание.

Музыкальные произведения в исполнении стипендиатов украсили церемонию и продемонстрировали, насколько виртуозно юные бобруйчанки владеют инструментами.