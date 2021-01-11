Свидание на льду для двоих. «Бобруйск-Арена» предлагает уникальную услугу для влюбленных!

В канун светлого праздника Рождества Христова в стенах спортивного комплекса «Бобруйск-Арена» прошло знаковое событие для одной молодой пары Кирилла и Анны. Воспользовавшись новой услугой, предоставляющей СК «Бобруйск-Арена» - «Свидание на льду для двоих» молодой человек пригласил свою вторую половинку на необычное свидание, финалом которого стало предложение руки и сердца!

Такое предложение, точно запомниться надолго и будет, о чем потом рассказать своим детям и внукам.

Свидание прошло в полном уединении под романтическое светомузыкальное сопровождение, с горячем чаем и вкусными десертами, на экранах демонстрировались памятные фотографии. Также молодые смогли воспользоваться моментом и покатались на коньках.

«Бобруйск-Арена» приглашает всех влюбленных отметить знаковое событие Вашей жизни необычным образом: «Свидание на льду для двоих».

Это будет незабываемо!