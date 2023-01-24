Свежий урожай кировских огурцов может поступить в продажу уже в феврале

Огурцы урожая 2023 года из теплиц ОАО «Рассвет им. К.П. Орловского» могут поступить в продажу к 23 февраля.

Как сообщает kirovsk.by, площадь местного оазиса, где растут овощи, составляет 10 га. В конце декабря здесь, в теплицах ОАО «Рассвет им. К.П. Орловского», посеяли семена огурцов и помидор. При должном уходе они быстро проросли и превратились в лопушистые крепкие растения, которые, в скором времени займут свое постоянное сезонное место на тепличных гектарах.

В этом году огурцы займут площадь 4 га: на 2 га будет высажен сорт «Яни» – длинные огурцы, которые по вкусовым качествам давно полюбились покупателям, а еще на 2 га будут высажены колючие короткие огурцы «Бьёрн» и «Антисипатор».

Помидоры разместятся на 6 га. Среди основных сортов, отличающихся хорошими вкусовыми качествами, - «Раминда» и «Ксантера».

Как отмечают в теплицах, первые огурцы можно будет попробовать где-то 23 февраля. А вот любителям томатов придется ждать рассветовского овоща до начала апреля.

Помимо огурцов и помидоров, в теплицах занимаются выращиванием рассады капусты, а также арбузов. Кстати, эксперимент с выращиванием этой вкуснейшей ягоды здесь оказался очень удачным, и местные арбузы пользуются популярностью из года в год.

Впереди у огородников горячая пора, и дружный коллектив тепличного хозяйства, в котором работают 102 человека, делает все возможное, чтобы обеспечить потребителей вкусной и сочной продукцией.