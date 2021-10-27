Свежий номер газеты «Бабруйскае жыццё» выйдет 28 октября
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Уважаемые читатели газеты «Бабруйскае жыццё»!
По независящим от редакции причинам свежий номер вы получите в четверг, 28 октября. Приносим свои извинения!
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