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Свежий номер газеты «Бабруйскае жыццё» выйдет 28 октября

bobrlife.by 106 0

Свежий номер газеты «Бабруйскае жыццё» выйдет 28 октября

Уважаемые читатели газеты «Бабруйскае жыццё»!

По независящим от редакции причинам свежий номер вы получите в четверг, 28 октября. Приносим свои извинения!

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