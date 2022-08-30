Новый асфальт укладывают на Интернациональной. Узнали о сроках работ

В Бобруйске продолжается ремонт и асфальтирование городской улично-дорожной сети. Активные работы сейчас идут на улице Интернациональной. Подробнее об этом корреспонденту Bobrlife рассказал Александр Шостак, генеральный директор ГО «Бобруйскжилкомхоз».

– Идет текущий ремонт улицы Интернациональной от улицы 50 лет Октября до развязки на улице Крылова. Срок выполнения – 30 сентября. В связи с проведением ремонтных работ на участке время от времени могут возникать неудобства для транспорта, например, для автобусов, которые идут в сторону автовокзала (там еще нужно произвести укладку асфальта), – сообщил Александр Николаевич.