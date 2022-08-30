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Новый асфальт укладывают на Интернациональной. Узнали о сроках работ

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Новый асфальт укладывают на Интернациональной. Узнали о сроках работ

В Бобруйске продолжается ремонт и асфальтирование городской улично-дорожной сети. Активные работы сейчас идут на улице Интернациональной. Подробнее об этом корреспонденту Bobrlife рассказал Александр Шостак, генеральный директор ГО «Бобруйскжилкомхоз».

Идет текущий ремонт улицы Интернациональной от улицы 50 лет Октября до развязки на улице Крылова. Срок выполнения – 30 сентября. В связи с проведением ремонтных работ на участке время от времени могут возникать неудобства для транспорта, например, для автобусов, которые идут в сторону автовокзала (там еще нужно произвести укладку асфальта), – сообщил Александр Николаевич.

Виктор ЧАБАН, фото автора.

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