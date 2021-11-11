Светлой памяти общественного деятеля Лилии Ломоносовой

10 ноября безвременно ушла из жизни Лилия Ломоносова, занимавшая с 2014 по 2019 гг. пост председателя Бобруйской организации ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников».

Лилия Борисовна родилась 18 июля 1978 г. в Бобруйске. В 2012 году в жизни её семьи случилась трагедия – водитель такси, в котором ехала девушка, не справился с управлением автомобиля на загородной трассе РФ, произошла авария. Огромных физических и моральных сил, усилий врачей стоило начать жить заново и научится передвигаться в кресле-коляске. Как признавалась сама Лилия, главная заслуга, что она научилась жить новой полноценной жизнью, принадлежит её маме, Валентине Евгеньевне Ломоносовой, сильной, волевой и любящей женщине, и её отцу Борису Ивановичу.

Эти же качества были характерны и для Лилии. Будучи председателем ОО «РАИК» Бобруйска, эта девушка внесла огромный вклад в создание безбарьерной среды в городе, в том числе была инициатором обучения сотрудников автопарка оказанию помощи инвалидам-колясочникам при пользовании ими общественным транспортом. Благодаря её инициативе был рассмотрен вопрос и принято решение об оказании услуг «социальное такси» на безвозмездной основе некоторым категориям граждан. Она стала идейным вдохновителем проекта «Спроси меня», в рамках которого были созданы и располагаются на улицах города билборды со слоганом: «Мы такие же как все просто передвигаемся иначе». Лилия вместе с членами организации, работала по программе «Первый контакт». Они приезжали ко многим людям, которые только получили травму, просто лежали и не хотели жить. Своим примером, знаниями, словами и делом активист буквально поднимала людей с постели и мотивировала жить дальше. Она вселяла веру в себя у каждого человека, внеся огромный вклад для формирования позитивного отношения у бобруйчан к людям, передвигающимся в колясках, отстаивала их равные права на передвижение в городе и участие в общественной жизни. При этом Лилия работала, занималась рукоделием и шитьем, была настоящей опорой для своих близких.

Сотрудники отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания ТЦСОН Первомайского района Бобруйска, представители общественных организаций города, работающие с людьми, имеющими инвалидность, глубоко скорбят в связи с ранним уходом из жизни Лилии Ломоносовой и выражают глубокие соболезнования матери, брату и его семье, родным и близким.