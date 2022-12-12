Супружескую пару из Бобруйска задержали в столице за сбыт наркотиков
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В Минске правоохранители за сбыт наркотиков задержали молодую супружескую пару. Об этом сообщили в МВД.
Сотрудники Московского РУВД столицы задержали 22-летних супругов из Бобруйска, которые приехали в Минск для работы наркокурьерами. Следствие установило, что задержанный нашел работу в теневом наркомаркете около трех месяцев назад. Молодой человек делал закладки с мефедроном в лесном массиве на территории столицы. Известно, что супруга поначалу не одобряла "подработку" мужа, однако как минимум единожды помогла ему фасовать наркотик. Правоохранители обнаружили и изъяли более 750 г наркотика в местах закладок.
Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.
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