Супруги из Бобруйска увлеклись тихой охотой и не заметили, как ушли из знакомых мест

Вечером 17 сентября в оперативно-дежурную службу Бобруйского РОВД поступило сообщение от бобруйчанки, которая рассказала, что в лесном массиве вблизи д. Побоковичи Бобруйского района ушли за грибами и заблудились ее родители 68 и 59 лет.

Дочь также пояснила, что они находятся на связи, однако батареи их телефонов скоро разрядятся.

️Личный состав Бобруйского РОВД незамедлительно приступил к поискам. При помощи громкоговорящих устройств и проблесковых маячков старшему оперуполномоченному ГНиПТЛ Шило Александру и милиционеру-водителю оперативно-дежурной службы Новикову Сергею в ночном лесу удалось найти грибников. Супруги пояснили, что увлеклись тихой охотой и не заметили, как ушли из знакомых мест.

Милиционеры доставили грибников домой. В адрес правоохранителей супруги выразили свою искреннюю благодарность.