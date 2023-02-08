Суперфинал городского этапа конкурса «Учитель года» пройдет в Могилеве 10 февраля

Суперфинал городского этапа конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Республики Беларусь" пройдет в Могилеве 10 февраля. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Государственном учреждении по научно-методическому обеспечению учреждений образования города Могилева.

Лучшего учителя Могилева выберут на базе средней школы №46. Здесь встретятся 7 финалистов. Все они одержали победу в предметных номинациях конкурса профессионального мастерства.

В январе в Могилеве прошел городской этап республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Республики Беларусь". В конкурсе приняли участие 42 педагогических работника из 28 учреждений общего среднего образования и 12 учреждений дошкольного образования.

Участники продемонстрировали свое профессионально мастерство в 7 конкурсных мероприятиях: "Письменное представление системы педагогической деятельности", "Самопрезентация конкурсанта", "Тестирование в целях проверки знаний в области преподаваемого учебного предмета, педагогики и психологии", "Урок (занятие) в незнакомом классе (группе)", "Самоанализ проведенного урока (занятия)", "Публичное представление системы педагогической деятельности", "Мастер-класс для педагогов". В каждой номинации победителя определили по наибольшей сумме баллов.