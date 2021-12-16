Судмедэксперт – любимая работа Павла Безуглого

С 1 ноября отдел медицинских судебных экспертиз Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз возглавил новый начальник. Павел Безуглый – опытный специалист, любящий свою работу. До прибытия в наш город 12 лет работал государственным медицинским судебным экспертом в аналогичном структурном подразделении в Барановичах, куда был распределен после Гродненского медицинского университета. Затем в Ошмянах был на должности начальника сектора. Сегодня познакомимся с молодым руководителем и поговорим об особенностях профессии судмедэксперта. Работа, конечно, специфическая, но совершенно отличается от того, что мы привыкли видеть в кино.

– Павел Павлович, начнем, пожалуй, с традиционного, но важного вопроса: почему выбрали эту профессию?

– Каждый считает, что профессия суд­медэксперта такая страшная и неприятная. Но кто-то же должен делать и эту работу. Почему я? Один из принципов медицины – не навреди. Когда учился в медуниверситете, я мечтал быть хирургом, делать операции, помогать людям. Но на практике 6-го курса столкнулся с буднями медицины и понял, что во мне нет этого чудесного свойства «врачевания». Я считаю, что лечение людей – это все-таки призвание, дар. Из своей практики знаю: некоторые врачи, например, хирурги, не обладающие огромными знаниями, делали прекрасно очень сложные операции (у некоторых профессоров с их багажом знаний так не получалось), что все просто удивлялись и говорили: «золотые руки» у него. Вот этого дара я в себе не увидел. Да, можно было бы выучиться, зазубрить схемы и протоколы лечения, но посчитал, что не стоит. И стал пересматривать свою учебу на пат­анатомию. Но волей судьбы меня перехватили в судебную медицину. Ну и романтика сразу в глазах: я буду помогать милиции в поимке преступников, как в фильмах, на месте происшествия определять причину смерти и время преступ­ления. Все это кино…

– А на самом деле в жизни как?

– Наша работа – это вскрытие трупов для установления причины смерти, обследования живых лиц в основном с целью определения степени телесных повреждений, участие в осмотрах мест проис­шествий и судебных заседаниях. Около 60 процентов вскрытий – патологоанатомические трупы (люди умерли в результате каких-то скоропостижных состояний или болезней). Это ненасильственные случаи смерти одиноко живущих пенсионеров, людей трудоспособного возраста (когда, например, молодой человек умирает, а по амбулаторной карточке он здоров, но что-то ведь случилось). 30 процентов вскрытий связано с условно насильственной смертью – повешение, переохлаждение, утопление, отравление. И остальные около 10 процентов – настоящие криминальные случаи (убийства). Отчасти работа судмедэксперта – помощь следствию в поиске виновного и оправдании невиновного.

– Так у вашего отдела огромное количество работы! А коллектив большой?

– В настоящий момент в коллективе 23 человека. Отдел медицинских судебных экспертиз включает два сектора: судебно-­медицинских экспертиз (20 сотрудников) и судебно-химических экспертиз (3 сотрудника). К слову, у нас есть вакантная должность государственного медицинского судебного эксперта, так что мы приглашаем практикующих врачей в наш коллектив (теперь мы имеем возможность их переподготовить в течение трех месяцев на базе Могилева). Мы обслуживаем Бобруйск и прилегающие районы. Территория большая, примерно 250 тысяч населения. Нагрузка в среднем на ставку одного эксперта должна в месяц составлять около 10 вскрытий и 120 экспертиз живых лиц. В реальности несколько больше. Особенно, когда мои коллеги в отпуске или болеют. При этом задача начальника – равномерно распределить нагрузку между экспертами. Да, теперь моя основная деятельность – контрольно-­методическая, но в первую очередь я – эксперт, поэтому наравне с остальными провожу судебно-медицинские экспертизы: вскрываю трупы, веду прием живых людей, участвую в выездах на осмотр места происшествия в составе оперативно-следственной группы, принимаю участие в заседаниях судов.

– И в коллективе, думаю, тогда совсем другое отношение к начальнику. Сотрудники видят, что Вы умеете, сами практикуете.

– Признаюсь, мне было немного страшно приезжать сюда, потому что в Бобруйске я абсолютно чужой человек. Мы с сотрудниками до сих пор как-то друг к другу приглядываемся, наблюдаем, кто что может, как работает. Благодаря работе со всеми наравне взаимоотношения с коллегами становятся лучше. Коллектив хороший, дружный, замечательный, уже давно сложился.

– Интересно, как построен Ваш обычный рабочий день?

– В должности начальника отдела у меня появилась новая функция – работа с документацией. Поэтому мой рабочий день складывается так: до обеда занимаюсь экспертной деятельностью (не хочу все-таки отрываться от любимого дела), а время после обеда отдаю «бумажной» составляющей: отчетам, графикам, табелям, письмам, указаниям, распоряжениям…

– Вскрытие трупов, неприятные запахи, ужасные картины с мест происшествия. К этому привыкаешь?

– До конца, наверное, никто не привыкает, просто со временем меньше вызывает эмоций. Кто-то мне когда-то сказал: «У вас, наверно, с психикой что-то не то». «Да, – отвечаю, – она у нас очень лабильная, нервы крепкие». Из личного опыта заметил: все, кто проходит пятилетний период, уже остаются в профессии надолго. Тот же, кто не прошел этот «карантинный» срок, уходит. Как и в любой профессии, ты должен любить свою работу, развиваться, интересоваться, осваивать современные методы. Когда работа не приносит удовлетворения, становится твоим рабством. Если не видишь удовольствия от того, чем занимаешься, мой всем совет найти себе что-нибудь другое. Современный мир такой разнообразный и открытый, что сегодня ты можешь быть кем угодно – от дворника до смотрителя маяка в Новой Зеландии.

– Павел Павлович, что для Вас важно в профессии и какие ка­чества нужны, чтобы быть судмедэкспертом?

– Честность и объективность в первую очередь. Эксперт должен объективно и правдиво давать оценку тому, что он видит, не подделывать и не подстраивать материалы дела к экспертизе и наоборот. Я думаю, что и от нас в конечном итоге зависят человеческие судьбы, потому что частично на основании наших заключений принимаются судебные решения, кого-то наказывают, лишают свободы или кого-­то оправдывают. Поэтому наша главная задача – делать работу объективно, честно, качественно и ответственно.

– Согласитесь, человеческий фактор влияет на любую профессию. Бывают в Вашей работе ошибки? Существуют ли ступени проверки?

– Конечно, более опытные «старшие» эксперты на местах, которые заслужили доверие своими опытом, знаниями, подтвердили это квалификационными категориями, проверяют экспертизы других. Особенно те, где причинены тяжкие или менее тяжкие телесные повреждения, в отношении половой неприкосновенности, имеющие большой социальный резонанс в обществе, убийства и другие экспертизы. Система контроля за соблюдением правил и методик проведения экспертиз многоуровневая – начиная с проверки специалистами на местах и заканчивая на уровне центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз. Бывают, конечно, и у нас ошибки, но эпизодичные, единичные.

– Новые современные методы, оснащение и техника значительно помогают в работе?

– Новая техника ощутимо помогает (особенно в экспертизах на уровне определения генома), сокращает сроки проведения экспертиз, предоставляет новые возможности в диагностике. Расскажу один случай из своей практики. Лет 15 назад была убита девушка. На месте происшествия были изъяты биологические образцы (слюна, кровь), судмедэксперт все это упаковал. Дело было, что называется, «глухарем», преступника по горячим следам не установили. Милиция и прокуратура все эти нераскрытые дела каждый год поднимают и пересматривают. И вот через 15 лет, с приходом генотипических экспертиз и благодаря тому, что сейчас геномы вносятся в базу (по воинской обязанности, водительским удостоверениям, у осужденных и другие), был установлен мужчина, который совершил это убийство. Наказание настигло преступника независимо от времени. Так что новые методы способствуют и раскрытию старых преступлений. Методики с каждым годом совершенствуются. Если раньше, чтобы провести экспертизу, нужны были миллилитры образца, то сейчас для этого уже достаточно буквально молекул вещества. Однако если не будет знающего специалиста, вся техника станет бесполезной.

– Как отвлекаетесь от не­простой работы?

– Прогулками по городу. Обычно выхожу из транспорта за 2-3 остановки от дома, гуляю, дышу свежим воздухом, любуюсь улицами и архитектурой. На работе, как бы ни абстрагировался, все равно частично пропускаешь что-то через себя, переживаешь, сочувствуешь.

– Наверное, во время прогулок и с городом знакомитесь? Как Вас принял Бобруйск?

– Думаю, хорошо. У меня пока здесь нет друзей, но мне нравится большой, красивый город, который развивается и строится. Сочетание новостроек и старых зданий, много молодежи, магазины, троллейбусы, театр… Жизнь бурлит, и мне это по душе. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех бобруйчан с наступающими праздниками Рождеством и Новым годом и пожелать самого главного – крепкого здоровья.