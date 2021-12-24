Судмедэксперт – любимая работа

1 ноября отдел медицинских судебных экспертиз Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз возглавил новый начальник. Павел Безуглый – опытный специалист, любящий свою работу. До прибытия в наш город 12 лет работал государственным медицинским судебным экспертом в аналогичном структурном подразделении в Барановичах, куда был распределен после Гродненского медицинского университета. Затем в Ошмянах трудился в должности начальника сектора судебно-медицинских экспертиз. Сегодня познакомимся с молодым руководителем и поговорим об особенностях профессии судмедэксперта. Работа, конечно, специфическая, но совершенно отличается от того, что мы привыкли видеть в кино.

– Павел Павлович, начнем, пожалуй, с традиционного, но важного вопроса. Почему выбрали эту профессию?

– Многие считают, что профессия судмедэксперта такая страшная и неприятная. Но кто-то же должен делать и эту работу. Почему я? Один из принципов медицины – не навреди. Когда учился в медуниверситете, я мечтал быть хирургом, делать операции, помогать людям. Но на практике 6-го курса столкнулся с буднями медицины и понял, что во мне нет этого чудесного свойства врачевания. Я считаю, что лечение людей – это все-таки призвание, дар. Из своей практики знаю: например, некоторые хирурги делали прекрасно очень сложные операции (у некоторых профессоров так не получалось), что все просто удивлялись и говорили про золотые руки. Вот этого дара я в себе не увидел. Стал рассматривать судебно-медицинское направление. И романтика сразу в глазах: я буду помогать милиции в установлении преступников, как в фильмах, на месте происшествия определять причину смерти и время преступления. Все это, кино…

– А на самом деле в жизни как?

– Наша работа – это вскрытие трупов для установления причины смерти, обследование живых лиц с целью определения степени тяжести телесных повреждений, участие в осмотрах мест происшествий и иных процессуальных действиях.

На вскрытие поступают умершие как в результате насильственной смерти (убийства), воздействия внешних факторов (отравление, утопление, переохлаждение и т.д.), так и скончавшиеся скоропостижно. Последние – это ненасильственные случаи смерти одиноко проживавших пенсионеров, людей трудоспособного возраста (когда, например, молодой человек умирает, а по амбулаторной карточке он здоров…) Работа судмедэксперта – это помощь органам предварительного расследования и органам дознания в установлении обстоятельств произошедшего события и истины по материалам уголовного дела или проверки.

– Так у вашего отдела огромное количество работы! Как справляетесь с нагрузкой?

– Отдел медицинских судебных экспертиз включает в себя два сектора: судебно-медицинских экспертиз и судебно-химических экспертиз. К слову, у нас есть вакантная должность государственного медицинского судебного эксперта, так что мы приглашаем практикующих врачей в наш коллектив (сейчас прорабатывается возможность их переподготовки прямо на рабочем месте).

Мы обслуживаем Бобруйск и прилегающие районы. Территория большая, примерно 250 тысяч населения, соответствующая и нагрузка на экспертов. При этом задача начальника – равномерно распределить нагрузку между экспертами. Да, теперь моя основная деятельность – организация судебно-экспертной деятельности в отделе медицинских судебных экспертиз, но я также эксперт, поэтому вместе с остальными наравне провожу судебно-медицинские экспертизы: вскрываю трупы, веду прием живых лиц, участвую в осмотрах мест происшествий в составе следственно-оперативных групп и т.д.

– И в коллективе, думаю, тогда совсем другое отношение к начальнику. Подчиненные видят, что вы умеете, как сами практикуете.

– Признаюсь, мне было немного страшно приезжать сюда, потому что в Бобруйске я абсолютно чужой человек. Благодаря работе со всеми наравне, уверен, что выстроятся и уважительные взаимоотношения с коллегами. Коллектив профессиональный, грамотный, дружный и сплоченный, давно сложившийся.

– Интересно, как построен Ваш повседневный рабочий день?

– Как и у любого руководителя начинается с планирования работы на день, постановки задач подчиненным, контроля исполнительской дисциплины и подведения итогов по окончании рабочего дня. В течении дня я и сам занимаюсь экспертной деятельностью (не хочу все-таки отрываться от любимого дела), плюс работаю с документами, входящей и исходящей корреспонденцией.

– Вскрытие трупов, неприятные запахи, ужасные картины с мест происшествия. К этому привыкаешь?

– До конца, наверное, никто не привыкает, просто со временем это меньше вызывает эмоций. Из личного опыта заметил: все, кто проходит пятилетний период, уже остаются в профессии надолго. Тот же, кто не прошел этот «испытательный» срок, – уходит. Как и в любой профессии ты должен любить свою работу, развиваться, интересоваться, осваивать современные методы. Если не видишь удовольствия от того, чем занимаешься, мой всем совет, найти себе что-нибудь другое. Современный мир – разнообразный и открытый.

– Павел Павлович, что для Вас важно в профессии, и какие качества нужны, чтобы быть судмедэкспертом?

– Знания и профессиональная подготовка, честность и объективность, в первую очередь. Эксперт должен быть грамотным специалистом, объективным в оценке имеющейся в его распоряжении информации. Я думаю, что и от нас в конечном итоге зависят человеческие судьбы, потому что в том числе на основании наших заключений принимаются судебные решения: кого-то наказывают, лишают свободы или оправдывают. Поэтому наша задача – формулировать выводы на основе объективного, всестороннего и полного анализа результатов, полученных при исследовании материалов, объектов экспертизы.

– Согласитесь, человеческий фактор влияет на любую профессию. Бывают в вашей работе ошибки? Существуют ли ступени проверки?

– В Государственном комитете судебных экспертиз система контроля за соблюдением правил и методик проведения экспертиз четко регламентирована, является трехуровневой, что позволяет не допускать ошибок, которые могли бы повлиять на выводы эксперта.

– Новые современные методы, оснащение и техника значительно помогают в работе?

– Новая техника ощутимо помогает (особенно в экспертизах по определению генома), сокращает сроки проведения экспертиз, предоставляет новые возможности в диагностике. Расскажу один случай из моей практики. Лет 15 назад была убита девушка. На месте происшествия изъяли биологические образцы (слюна, кровь), судмедэксперт все это упаковал правильным образом. Уголовное дело оставалось, что называется, «глухарем», преступника по «горячим» следам не установили. Но кропотливая работа по раскрытию преступлений прошлых лет правоохранителями не прекращается. И вот через 15 лет, с приходом генетических экспертиз, удалось установить мужчину, совершившего это убийство, по его биологическому материалу. Наказание настигло преступника независимо от времени. Так что новые методы способствуют раскрытию преступлений даже если с момента их совершения прошло значительное время. Методики и материально-техническая база с каждым годом совершенствуются. Однако, если не будет знающего специалиста, вся техника станет бесполезной.

– Как отвлекаетесь от непростой работы?

– Прогулками по городу. Обычно выхожу из транспорта за 2-3 остановки от дома, гуляю, дышу свежим воздухом, любуюсь ухоженными бобруйскими улицами и архитектурой. На работе, как бы не абстрагировался, все равно частично пропускаешь что-то через себя, переживаешь, сочувствуешь.

– Наверное, во время прогулок и с городом знакомитесь. Как Вас принял Бобруйск?

– Хорошо, радушно. У меня пока здесь нет друзей, но мне нравится большой, красивый город, который развивается и строится. Сочетание новостроек и старых зданий, много молодежи, магазины, троллейбусы, театр… Жизнь бурлит, и мне это по душе. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех бобруйчан с наступающими праздниками Рождеством и Новым годом и пожелать самого главного – крепкого здоровья.