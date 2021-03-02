Судэксперты помогли раскрыть грабеж в Бобруйске

В отдел милиции Первомайского района г. Бобруйска обратился местный житель, 1956 г.р. По его словам, он стал жертвой грабителя – неизвестный человек открыто похитил у него денежные средства.

Потерпевший сообщил, что к его дому на автомобиле подъехали двое незнакомых мужчин, один из них обратился к хозяину и предложил купить бензопилу, наборы инструментов и сварочный аппарат. Получив согласие на сделку, незнакомец помог занести товары в гараж и последовал за хозяином. В тот момент, когда потерпевший уже рассчитался с продавцом и убрал коробку со своими сбережениями, неизвестный толкнул мужчину, забрал его деньги и скрылся. В коробке находилось 4800 белорусских рублей.

Никаких личных данных о злоумышленнике потерпевший не знал и не смог описать его внешность.

Для установления всех обстоятельств преступления на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа с привлечением специалиста Бобруйского межрайонного отдела Госкомитета судебных экспертиз. В ходе осмотра дома потерпевшего и прилегающей территории были изъяты след транспортного средства, а также сварочный аппарат, бензопила, набор инструментов и чемодан, оставленные недобросовестным продавцом. На изъятой картонной коробке со сварочным аппаратом специалист ГКСЭ выявил следы пальцев рук. При проверке по базе АДИС в управлении ГКСЭ по Могилевской области судебные эксперты установили совпадение следа с отпечатком пальца 31-летного мужчины, жителя Российской Федерации. Информацию о совпадении эксперты оперативно сообщили правоохранителям. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили, что указанный гражданин является представителем цыганской диаспоры. По горячим следам оперативникам удалось задержать мужчину в другом городе. Похищенные деньги у подозреваемого изъяли.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».