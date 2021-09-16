Судебные эксперты восстановили текст письма солдата Красной армии

В июне текущего года на поле между деревнями Старая Рудня и Селивоновка Жлобинского района Рогачевско-Жлобинской военно-поисковой группой «Звезда» совместно со специализированным отдельным 52 батальоном Министерства обороны Республики Беларусь были обнаружены останки военнослужащего Красной Армии, погибшего в августе 1941 года.

Как рассказал участник раскопок – сотрудник Жлобинского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Александр Пищало, вместе с останками павшего воина был найден солдатский медальон и блокнот. При первоначальном осмотре медальона не удалось установить личность погибшего бойца, так как вкладыш с данными истлел, и информация на нем была уничтожена.

На листах же найденного блокнота сохранились некоторые записи и рукописный текст. Для восстановления содержания и расшифровки они были направлены судебным экспертам управления ГКСЭ по Гомельской области.

В ходе исследования объектов судебные эксперты управления ГКСЭ по Гомельской области установили, что одним из фрагментов бумаги является письмо Логинова Михаила Петровича, адресованное своей двоюродной сестре. На другом фрагменте письма размещен рукописный текст с данными, которые вносятся во вкладыш медальона, следующего содержания: «Логинов Михаил Петрович, 1907 года рождения. Уроженец Саратовской области, район Петровск, Товаложский сельский совет, село Товаложка. Адрес последнего места проживания: город Саратов, завод им. С.М.Кирова, новая И.Т.К., барак №1, кв.№16».

Благодаря этой информации были найдены и оповещены родственники Логинова Михаила Петровича, которые 14 сентября 2021 г. приняли участия в церемонии перезахоронения останков на Жлобинщине.