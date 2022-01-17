Судебные эксперты установили по осколкам автомобиля бобруйчанина, причастного к ДТП

В конце октября прошлого года в Кличевском районе на 185-м километре автодороги «Чашники-Бобр-Бобруйск» неизвестный на автомобиле совершил наезд на 72-летнего пешехода, двигавшегося с велосипедом по краю проезжей части в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинены многочисленные телесные повреждения.

Водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, скрылся, однако в результате введенного плана «Перехват» сотрудники милиции задержали 47-летнего бобруйчанина, управлявшего грузовым автомобилем «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313». На передней части кузова указанного транспортного средства имелись механические повреждения.

Обнаруженные в ходе осмотра места происшествия на автодороге многочисленные полимерные фрагменты (осколки) черного цвета были изъяты и направлены в Бобруйский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной трасологической экспертизы. Перед судебными экспертами ставился вопрос, составляли ли ранее указанные фрагменты единое целое с кузовом и бампером автомобиля задержанного бобруйчанина.

По результатам исследования судебными экспертами установлено, что один из обнаруженных на месте происшествия полимерных фрагментов ранее составлял единое целое с передним бампером указанного автомобиля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313». Кроме того, другие фрагменты ранее являлись частью кронштейна наружного правого зеркала заднего вида указанного автомобиля.

По данному факту Кличевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Результаты экспертизы приобщены к материалам уголовного дела.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области