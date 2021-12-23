Судебные эксперты помогли раскрыть кражу в Горках

В Горках супружеская пара обнаружила, что замок во входной двери их квартиры взломан. Хозяева отсутствовали всего несколько часов – этого времени хватило злоумышленнику, чтобы проникнуть в чужое жилище, найти деньги и ценности и скрыться с места кражи. Потерпевшие обратились в Горецкий РОВД.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Горецкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. В ходе осмотра места происшествия установлено, что взломан не только замок во входной двери, но и замок дверцы одной из секций корпусной мебели, где супруги хранили свои сбережения и ценные вещи. По словам потерпевших, у них похищено более 8,5 тысяч долларов, 2 тысячи белорусских рублей, около тысячи евро, а также несколько золотых колец и монет, в том числе золотых и серебряных.

Специалист Горецкого межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в ходе осмотра места происшествия на входной двери квартиры потерпевших выявил и изъял след ладони, а также иные следы и объекты.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции по подозрению в причастности к краже установлен и задержан 45-летний уроженец Гомельской области. По результатам судебной дактилоскопической экспертизы установлено, что изъятый след руки оставлен указанным гражданином.

Кроме того, у мужчины изъят кошелек, в котором обнаружены 20 долларов США и монета номиналом 2 рубля Центрального банка Российской Федерации. Данные объекты были направлены в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области для проведения судебной генетической экспертизы. По результатам исследования судебные эксперты обнаружили на монете смешение биологического материала как подозреваемого, так и потерпевшего.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд. Результаты судебных экспертиз приобщены к материалам уголовного дела.

Ирина РАЧКОВСКАЯ,

официальный представитель управления

ГКСЭ по Могилевской области