Судебные эксперты помогли раскрыть кражу имущества в Осиповичах

Придя домой вечером с работы, житель г.Осиповичи обнаружил, что в его доме разбито стекло. Мужчина с заявлением обратился в Осиповичский РОВД. Для установления всех обстоятельств произошедшего выбыла следственно-оперативная группа с участием специалиста Осиповичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Потерпевший пояснил, что на веранде его дома разбито стекло и открыта створка окна, через которую злоумышленники, вероятно, и проникли в дом, откуда похитили практически новую углошлифмашинку. В ходе осмотра специалист ГКСЭ выявил и изъял на разбитом окне следы рук, а на веранде – следы обуви.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 26-летнюю дочь потерпевшего и ее 31-летнего сожителя. Тем временем судебные эксперты в ходе проверки изъятых следов рук по базе «АДИС» управления ГКСЭ по Могилевской области установили, что они оставлены именно задержанной гражданкой. Также судебным экспертам Осиповичского МРО ГКСЭ поступили на трасологическую экспертизу две пары кроссовок, изъятые у подозреваемых. По результатам судебной экспертизы установлено, что один изъятый на веранде след обуви совпадает по групповым признакам с подошвой кроссовки женщины, а второй след обуви совпадает с подошвой кроссовки ее сожителя.

Осиповичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что похищенную углошлифмашинку злоумышленники отнесли в ломбард, а вырученные деньги потратили на спиртное.