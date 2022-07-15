Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Судебные эксперты исследовали записи и подписи в фиктивном кредитном договоре

12 0

Судебные эксперты исследовали записи и подписи в фиктивном кредитном договоре

34-летняя жительница г.Белыничи обратилась в РОВД с просьбой установить лицо, оформившее на нее фиктивный кредитный договор на сумму 1000 рублей. Она утверждала, что сама не оформляла такого кредита в банке и никто из родственников ее паспортом не пользовался.

По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса (мошенничество). В ходе следствия установлено, что заявка в банк на оформление кредита на имя жительницы Белыничей направлена одним из работников сетевого магазина по продаже мобильных телефонов и электроники с целью списания с остатков недостающей техники (что и было сделано после одобрения банком заявки). При этом подготовленные банком документы кредитного досье сфальсифицированы – путем учинения подписей от имени как не осведомленного клиента, так и двух не осведомленных работников того же магазина, которые указаны в документах в качестве кредитных  агентов.

В целях установления исполнителей записей и подписей в кредитном договоре, заявлении-анкете на получение кредита и иных документах судебными экспертами Могилевского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз проведены судебные почерковедческие экспертизы. Экспертами исследованы записи и подписи в представленных документах и образцы почерка работников магазина и потерпевшей.

По результатам экспертиз установлено, что в представленных документах подписи от имени клиента и двух  работника магазина выполнены не ими, а третьим лицом, которым оказалась 34-летняя специалист по продажам того же магазина – таким образом она пыталась отвести от себя возможные подозрения в махинациях. Ей же в выполнены записи, расшифровывающие ФИО двоих работников магазина, якобы оформлявших документы кредитного досье.

В ходе следствия установлено, что примерно за полгода до описанных событий указанный специалист реализовала три телефона без оформления платежных документов. Когда ей стало известно о предстоящей инвентаризации, она попыталась скрыть недостачу с помощью кредита, выплачивать который, как установлено следователем, она не намеревалась. Поэтому возбуждение уголовного дела по данному факту было лишь вопросом времени.

Результаты судебных экспертиз приобщены к материалам уголовного дела.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »