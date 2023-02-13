Судебные эксперты идентифицировали скелетированный труп, который был обнаружен в деревне Турки

Судебные эксперты помогли установить личность умершего человека, тело которого в конце ноября найдено в Бобруйском районе.

Труп в виде костных останков вблизи деревни Турки в лесопосадке обнаружил местный житель, выгуливавший собаку. О своей находке он сообщил в органы внутренних дел. После осмотра места происшествия следственно-оперативной группой с привлечением судебных экспертов труп направили в морг Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебно-медицинской экспертизы. Судебный эксперт пришел к выводу, что давность наступления смерти составляет около трех-шести месяцев, однако установить причину смерти не представилось возможным ввиду резко выраженных гнилостных изменений и скелетирования тела.

В то же время на трупе экспертом обнаружен внесуставной перелом шейки левой бедренной кости в стадии сращения, по краям которого наложена металлическая пластина. Эта особая примета дала основание предполагать, что найденный мог являться 70-летним местным жителем, о пропаже которого заявляла его сестра в августе 2022 года. Женщина указывала, что в ноге брата после операции имелась металлическая пластина. Еще тогда по факту безвестного исчезновения гражданина Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело, у сестры пропавшего отобраны биологические образцы.

В целях идентификации тела неизвестного останки направили в центральный аппарат Государственного комитета судебных экспертиз для проведения судебной генетической экспертизы. Выявленные генетические характеристики лица мужского генетического пола помещены на учет данных ГКСЭ, и при проведении сверки установлено, что неизвестное лицо и вышеуказанная женщина с высокой степенью вероятности являются единоутробными братом и сестрой. Таким образом, результаты генетических исследований позволили сделать вывод о том, что найденные останки принадлежат пропавшему без вести 70-летнему сельчанину.

В ходе расследования уголовного дела следователями установлено, что смерть пропавшего не носит криминального характера.

Ирина Рачковская, официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области.