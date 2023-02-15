Судьба замечательного бобруйчанина. Петру Ивановичу Жуку вчера исполнилось бы 90 лет

Но буквально три недели назад «скорая» доставила его в Морзоновку, где ему поставили такой надоевший уже всем диагноз – коронавирус. На излечение направили в инфекционную больницу. Там врачи сделали, как говорится, все, что могли. Но сердце ветерана перестало биться… А я стал вспоминать встречи с коренным бобруйчанином, его рассказы о нашем городе разных времен.

Жуковская мыза

Дом этот стоит в самом конце улицы Октябрьской, где она пересекается с Садовой. Дальше с высокого берега открывается вид на луг и Березину. Задолго до Великой Отечественной войны поставил хату Иван Жук. С возлюбленной Анной народили здесь троих сыновей, вели крепкое хозяйство. Вдоль по Садовой, почитай, на целый гектар раскинулись усадьбы других Жуков – родственников и однофамильцев. Неслучайно место это в Бобруйске называли Жуковской мызой.

Сосуществовали здесь все дружно, судачили по вечерам на скамейке у ворот дома, где жил после перенесенного в детстве менингита глухонемой Иван Ильич, работавший возчиком на лесокомбинате. Любил послушать разговоры старших и Петька – меньший из Жуков, окончивший в 1941-м лишь первый класс. Школа находилась в паре кварталов от дома, у перекрестка с Ленинской.

Когда пришли немцы, в учебном заведении они устроили госпиталь, не миновали захватчики и Жуковскую мызу – заходили во дворы, ловили кур да поросят, выбирали в домах себе трофеи получше. И на Ивановом подворье отловили три десятка гусей, откормленного гарбузами кабанчика и пошли усиливать солдатское питание. «Поняв, что к чему, и мои отец с матерью решили оставить усадьбу, – вспоминал Петр Иванович. – Отправились мы, прихватив корову и кое-какой скарб, в ближайшие Еловики». А следует сказать, что в этой пригородной деревушке перед войной находились продовольственные склады военного назначения.

В Еловиках и в крепости

Наверно, не успев уничтожить важный объект, советские самолеты нередко появлялись над хранилищами провианта. И когда семейство Жуков входило в Еловики, на их глазах фашистскими зенитками был сбит ястребок-разведчик с красными звездами на крыльях. Пилот выбросился с парашютом из кабины, но гитлеровцы расстреляли его прямо в воздухе. Через несколько дней наши бомбардировщики разнесли подчистую склады со стратегическими запасами. Местные жители с риском для себя бросились таскать из них остатки продуктов. Петька и старшие Жуки, осевшие уже в свободной хате подавшихся в беженство здешних, тоже нагрузили на корову пару мешков сухарей и торбу с сахаром и решили возвратиться домой, поняв, что Еловики не будут слаще их мызы. Вернулись на Октябрьскую, ставшую к тому времени Татьяновской. А здесь уже похозяйничали оккупанты. Разграбили и растащили все добро, чинили расправы над державшимися за него бобруйчанами. Но поскольку буренка в хозяйстве Жуков уцелела, обязанность пастьбы ее с Пети никто не снимал. Вот и выгонял коровку то на приречный луг, то на крепостные валы. Однажды захотел сделать подарок крепко курившему отцу и подошел к немецкому офицеру: «Пан, гиб раухен…» – решил блеснуть знанием иностранного языка юный пастух. «А герр попался строгий, – с улыбкой рассказывал Петр Иванович, – как дал мне под зад, я и полетел в ров. Выкарабкался, снова подхожу, мол, не себе прошу, а фатеру сигаретку. Не поверил фашист, строго палец вверх поднял, что-то о киндерах молвил и опять подзатыльник вознамерился отвесить… Может, поэтому я и не курил никогда в жизни».

С востока пришло освобождение

Не раз повествовал Петр Иванович о военном своем малолетстве, когда ходил в школу, превращенную затем гитлеровцами в госпиталь; когда видел, как издевались они над пленными, пригнанными работать на лесокомбинате; когда подсмотрел, как отец с мамой в огороде похоронили двух советских бойцов-узников, застреленных гитлеровцами. Но из-за реки с каждым днем все явственнее доносился грохот наших орудий. Повеселели и соседи. Однажды Петька стал свидетелем такого разговора: какой-то немец из охраны, желая получить поддержку, спросил у наших мужиков, скоро ли Москве капут; а те, ссылаясь на «нихт ферштеен», вдруг заявили: «Не Москве, а Гитлеру капут наступает». Обозвав несговорчивых собеседников свиньями, убрался фашист восвояси.

И настал день освобождения Бобруйска! Первой учебной осенью 1944-го повзрослевший Петя пошел во второй класс начальной школы, размещавшейся на углу Минской и Социалистической. Еще не все сковырнули таблички с надписями Hauptstrasse, еще учились по учебникам с затушеванными советскими символами, но жажду знаний было не унять. И пошел через три года Петр в пятый класс уже в 1-ю сталинскую мужскую школу на Социалистической. Учителя там, конечно, умели и привить любовь к учебе, и добиться положительных результатов в воспитании. С теплом в голосе отзывался Петр Иванович о педагогах Николае Николаевиче Вдовине и жене его Зинаиде Петровне, математичке Чайковской и географе Подольском. Неслучайно на всю жизнь сохранил любовь и интерес к географии – даже поступал на профильную дисциплину в Смоленский пединститут после бобруйской десятилетки, но не прошел «из-за русского языка».

История с географией и товароведением

Да, быстро пролетели школьные годы. Настал и выпускной 1953-й: в 1-й мужской уже учились и девочки из 2-й женской школы. Переростки-­старшеклассники вдруг стали замечать, что девчонки с косичками превратились в настоящих ангелочков. Однако ни такая лирика, ни драма со смертью Сталина в 1953-м не могли остановить ход жизни. После неудачи в Смоленске Петр Жук вернулся в родной город и устроился на лесокомбинат, где уже работала приличная династия родственников. «Позднее Александр Александрович Санчуковский, руководивший предприятием, не раз говорил: если Жуки вдруг уйдут, комбинат остановится», – приводил любимую цитату Петр Иванович.

Всего полгода и поработал на гиганте деревообработки наш абитуриент. А потом друг рассказами об учебе в Харьковском университете соблазнил и его перспективами профессии товароведа. Поступил Петро для начала на соответствующие курсы, а затем и в техникум народного хозяйства. По окончании учебы распределили в Гомель, но, как истинный бобруйчанин, он заменился с кем-то на Бобруйск. Прибыл в наш город на Березине и стал работать в дощатом еще универсальном магазине системы «Белунивермаг» у главного бобруйского рынка на улице Маркса между Социалистической и Чонгарской.

«А у меня же полгорода друзей, а остальные знакомые, – весело вспоминал Петр Иванович. – Втянулся в работу, женился, стал активистом комсомольской организации – нас с женой Олечкой даже на Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года в Москву послали. Затем поступил в институт, предложили возглавить открывшийся в здании новой гостиницы «Бобруйск» магазин «Подарки», а заодно и его комсомольскую организацию. Ни от чего не отказывался. А вот от предложения перейти на работу в горком комсомола открестился…» – с сожалением то ли о неосуществленной карьере, то ли о прошедшей так быстро молодости говорил Петр Иванович. Но его должности от него не ушли: вскоре был избран председателем горкома профсоюза работников торговли и потребкооперации, возглавлял горпромторг и городскую избирательную комиссию… Добрым словом вспоминал Николая Афанасьевича Вербенко, Ивана Семеновича Метько, Зою Владимировну Зарецкую и многих других, с кем довелось работать. А еще ветеран хорошо знал моих коллег из газеты «Камуніст» – Николая Павловича Волотковича, Алексея Антоновича Горелика, Ефима Романовича Гейкера, многих других, хоть и не родственников, Жуков, среди которых были известный партийный и хозяйственный руководитель в нашем городе Николай Николаевич Жук и даже моя однокурсница Ирина Жук на Белорусском радио. Все это свидетельствует не только о любви к географии, но и о человеческой широте души нашего земляка, участвовавшего в послевоенном возрождении города.

Долгий век Петра Ивановича

Сам он объяснял его здоровым образом жизни. Не курил, не выпивал, занимался лыжами, легкой атлетикой. До последних дней чистил двор от снега, ездил на велосипеде по окрестностям, управлялся по хозяйству в доме… И благодарил судьбу, что была к нему благосклонна, подарила радость любимой работы, общения с хорошими людьми, позволила оставить прекрасных наследников на родной земле.

Ведь дочь Татьяна порадовала внучками Юлией и Анастасией и работает сегодня заведующим библиотекой в средней школе №1 – той самой 1-й мужской, где учился отец. Дочь Елена подарила ему внука Артура и живет в Москве. Еще больше радости принесли Петру Ивановичу дети его детей: пятеро правнучек – Лера, Кира, Полина, Арина, Мирослава и два правнука – Даниил и Марк с удовольствием общались с прадедом и очень любили его. И любят! Неслучайно на днях, когда в 27-й школе писали сочинение на тему «Главный герой моей семьи», Кира написала о прадедушке, не забыв рассказать о военном детстве, о целеустремленности в жизни, о любви, которой он окружал всех родных и близких.

Александр Казак. Фото автора.