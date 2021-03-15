Субъекты хозяйствования города приглашаются к участию в ярмарке инновационных разработок «Машиностроение и металлообработка»

7 апреля в рамках международных специализированных выставок «Машиностроение», «Металлообработка», «Сварка и резка», «Литметэкспо: литье и металлургия» состоится ярмарка инновационных разработок «Машиностроение и металлообработка».

Мероприятие направлено на формирование и развитие связей между предприятиями, организациями, учреждениями науки и образования, внедрение передовых научно-технических и инновационных разработок в реальном секторе экономики.

Организационно-техническое обеспечение проведения ярмарки осуществляет государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» .

Программа ярмарки включает проведение презентации инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для коммерциализации, перед представителями потенциальных заказчиков и потребителей.

Участие бесплатное.

Место проведения: г. Минск, пр-т Победителей, 20/2.

Начало работы ярмарки – 14.00.

Приглашаем принять участие в ярмарке авторов инновационных разработок из научных организаций и учреждений образования, малых инновационных предприятий, производителей научно-технической продукции, представителей предприятий, организаций-исполнителей, инвесторов и иных заинтересованных.

Для участия в ярмарке:

разработчикам инновационных проектов – до 29 марта 2021 г. представить на адрес электронной почты seminar@belisa.org.by заполненные формы с описаниями инноваций на русском и английском языках (Приложения 1, 2). Кроме вышеуказанных форм, необходимо предоставить презентацию (формат .pdf, .pptx);

заинтересованным участникам – до 6 апреля 2021 г. пройти онлайн-регистрацию по ссылке: https://forms.gle/4dTkZ1YyWQZwv5Pa7 или направить заявку на адрес электронной почты seminar@belisa.org.by (Приложение 2).

При представлении информации об инновационных разработках по указанной тематике просим также обратить особое внимание на презентацию разработок, созданных с использованием бюджетных средств и подлежащих обязательной коммерциализации (выполненных в рамках государственных, региональных и отраслевых научно-технических программ, иных государственных программ и отдельных инновационных проектов).

Подробная информация о проведении ярмарки может быть получена в БелИСА по телефонам: +375 (17) 203 13 19, +375 (17) 379 60 13, +375 (17) 379 60 22, на сайте www.belisa.org.by/ru/actions/yarmarki/ и по электронной почте seminar@belisa.org.by.

Приложение 1

Приложение 2