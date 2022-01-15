Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Субботнее утро для водителя такси началось с аварии

42 0

Субботнее утро для водителя такси началось с аварии

В 7:30 утра при выезде со двора на улицу Минскую, водитель такси  не заметил грузовик из-за напарника, находящегося на пассажирском сиденье.

С легкими травмами коллега был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

ГАИ предупреждает: будьте предельно внимательны на дорогах!

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »