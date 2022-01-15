Субботнее утро для водителя такси началось с аварии
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В 7:30 утра при выезде со двора на улицу Минскую, водитель такси не заметил грузовик из-за напарника, находящегося на пассажирском сиденье.
С легкими травмами коллега был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
ГАИ предупреждает: будьте предельно внимательны на дорогах!
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