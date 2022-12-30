Ступаем на скользкий путь

Не все вопросы поступают в редакцию по телефону. Мы принимаемся и за «расследования» проблем, озвученных в социальных сетях. Как только появилась новость о том, что в этом году возле нескольких елок города залили катки, посыпались вопросы о прокате коньков. Да, там обустроены пункты прокатов. Следующим вопросом стал: «Так сколько будет стоить прокат спец­обуви?»

Отвечаем. Для тех, кто хочет арендовать специальную обувь, пункты проката работают неподалеку. Стоимость – 4 рубля 85 копеек за 45 минут. Арендовать пару коньков можно с 16.00 до 21.00. Видимо, следу­ющий вопрос будет звучать приблизительно так: «А когда погода-то будет подходящая?» Вот тут увы и ах – погода не благоволит на конец года. Морозы бьют небольшими набегами и в основном по ночам. Поэтому, если хочется скользить, двери «Бобруйск-Арены» открыты. Стоимость входного билета – 4 рубля 50 копеек, прокат коньков – 3 рубля 85 копеек.