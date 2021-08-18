Студотряд БРСМ работает на строящейся средней школе №35
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Студенческий сервисный отряд БРСМ работает на самой долгожданной новостройке Молодежного микрорайона.
О том, сколько в отряде человек и какие работы выполняются корреспонденту «БЖ» рассказал Кирилл Черник, заместитель командира студенческого сервисного отряда имени Героя Советского союза Игоря Петровича Тюменцева:
«У нас в отряде работают 8 парней и 2 девочки. Студенческий отряд сформирован в колледже имени А. Е. Ларина. Здесь мы выполняем несложные работы: парни возят на тележках песок, выгружают его и распределяют в том месте, где в дальнейшем девочки будут сеять газонную траву».
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