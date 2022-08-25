Студотряд работает в яблоневом саду ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского»
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Значимую помощь в съеме яблок работникам ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» Кировского района оказывает сейчас сформированный в Кировске специалистами сферы занятости населения студенческий отряд. В него вошли 16 уроженцев этого райцентра студентов и учащихся различных учебных заведений республики, проводивших летние каникулы на малой родине. К примеру, Евгения Храмович и Диана Комзолова – старшеклассницы Кировской СШ №2, Павел Петруш – студент Белорусского национального технического университета.
За рабочий день студотрядовцы осуществляют в рассветовском саду съем нескольких тонн яблок.
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