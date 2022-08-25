Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Фотофакт

Студотряд работает в яблоневом саду ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского»

11 0

Студотряд работает в яблоневом саду ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского»

Значимую помощь в съеме яблок работникам ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» Кировского района оказывает сейчас сформированный в Кировске специалистами сферы занятости населения студенческий отряд. В него вошли 16 уроженцев этого райцентра студентов и учащихся различных учебных заведений республики, проводивших летние каникулы на малой родине. К примеру, Евгения Храмович и Диана Комзолова – старшеклассницы Кировской СШ №2, Павел Петруш – студент Белорусского национального технического университета.

За рабочий день студотрядовцы осуществляют в рассветовском саду съем нескольких тонн яблок.

mogilevnews

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »