Студотряд работает в яблоневом саду ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского»

Значимую помощь в съеме яблок работникам ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» Кировского района оказывает сейчас сформированный в Кировске специалистами сферы занятости населения студенческий отряд. В него вошли 16 уроженцев этого райцентра студентов и учащихся различных учебных заведений республики, проводивших летние каникулы на малой родине. К примеру, Евгения Храмович и Диана Комзолова – старшеклассницы Кировской СШ №2, Павел Петруш – студент Белорусского национального технического университета.

За рабочий день студотрядовцы осуществляют в рассветовском саду съем нескольких тонн яблок.

mogilevnews