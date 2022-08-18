Студия современного танца Expression уже заявила о себе в Бобруйске

Студия современного танца Expression – молодой творческий коллектив Дворца искусств, которому исполнится в сентябре всего два года. Несмотря на столь юный возраст, студия успела заявить о себе достаточно громко. Ее руководитель Ирина Михневич – большой энтузиаст и фанат своего дела. Мы поговорили с хореографом о том, что значит в ее жизни танец и как рождаются идеи номеров.

Впервые то, что называют магией танца, Ира ощутила в 6 лет. Азы хореографии постигала в образцовом ансамбле танца «Чабарок». Первый педагог Галина Попович увлекла ее в этот удивительный и яркий мир, где можно раскрыть себя.

– В детстве я была неуверенной в себе, а танец дает возможность раскрепоститься и открыться полностью. Так произошло и со мной. Занимаясь хореографией, я чувствовала, как обретаю уверенность и силу, – рассказывает Ирина.

А в восьмом классе она пришла в образцовый хореографический коллектив «Крынiчка» при Дворце искусств, которым руководила Маргарита Осипенко. Педагог сыграла большую роль в профессиональном становлении девушки и выборе ее жизненного пути. Закончив с отличием школу-колледж искусств, Ирина стала балетмейстером в «Крынічке», а в 2017 году – руководителем коллектива. За время работы ее ученики неоднократно становились лауреатами городских и республиканских конкурсов. А в сентябре 2020 она создала студию современного танца Expression, но параллельно осталась балетмейстером в «Крынічке».

– Я решила создать собственный коллектив, который ориентирован только на современную хореографию. Мне хотелось, чтобы он был непохожим на всех. Одним из моих интересов является изучение космоса и всего, что с ним связано. Основная концепция – неограниченное пространство для творчества, что я и сопоставляю с космическим пространством. Основная цель – выйти за рамки обычного понимания хореографии, преодолеть скованность и психологические зажимы, полностью погрузиться в творчество, – поясняет девушка.

Коллектив работает в двух направлениях: Dance Mix Kids (микс из различных танцевальных направлений для детей) и современный танец, который включает хип-хоп, джаз-фанк, дэнсхолл, контемпорари, экспериментальную хореографию. Нужно отметить, что Ирина отлично владеет лексикой танца, отличается творческой индивидуальностью, имеет вкус и оригинальность. Постоянно работает над повышением уровня собственного исполнительского мастерства и участников коллектива. Очень ответственно относится к разучиванию и постановке каждого номера программы, ищет новые формы работы. К слову, сегодня студия современного танца Expression насчитывает около 100 человек от 6 до 30 лет. По признанию хореографа, идеи постановок ей зачастую приходят во сне.

– На ночь я слушаю музыку, вдохновляюсь ею. Во сне могут прийти какие-то образы, которыми я спешу поделиться с учениками. Обсуждаю с ними, нравится ли музыка, спрашиваю, чего бы им хотелось. Это вдохновляет и меня, и их на новые идеи, – говорит хореограф.

На счету молодой студии два отчетных концерта, участие и победы в международном танцевальном фестивале Bizon, международном фестивале-конкурсе «Звездочет», открытом кубке Могилева по восточным и современным танцам, конкурсе танца и красоты «Аллея звезд», различных мастер-классах. В планах – продолжать развиваться и расширять горизонты деятельности.

Отметим, что у Ирины Михневич дип­лом юриста. Пробовала работать по специальности, но, по признанию девушки, ее все время тянуло в танцы.

– Не могу сидеть на одном месте, мне все время нужно двигаться. Когда танцую, чувствую себя живой. У меня появляется бодрость, улучшается настроение. Доказано ведь, что при кардионагрузках выделяется эндорфин – гормон удовольствия. А юриспруденция помогает мне в жизни решать какие-то вопросы, вести беседу, отстаивать свою позицию, – делится бобруйчанка.