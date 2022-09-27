Студия изобразительного искусства «Радуга» продолжает набор

Приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет, желающие изучать основы рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства, участвовать в творческих конкурсах, выставках и культурных проектах ОО «Радуга», Белорусской ассоциации ЮНЕСКО, Белорусского фонда мира, других объединений и организаций в стране и за рубежом; подготовка к творческим экзаменам в ссузы и вузы по программе: рисунок, живопись, композиция. Выпускникам вручаются свидетельство и творческая характеристика. Итог сдачи вступительных экзаменов на 12.08.2022 г.: из 8 абитуриентов – 7 зачислены студентами с оценкой творческих экзаменов от 7 до 10 баллов.

Набор в объединение «РАДУГА» проводится в сентябре с 9.00 до 17.00 (кроме воскресенья и понедельника). Предварительная запись с августа 2022 г.

Собеседование и прием проводятся по телефонному приглашению, зачисление – по письменному заявлению родителей (попечителей) – лично.

Детям старше 10 лет желательно иметь с собой рисунки, изделия прикладного искусства – авторские работы (выполненные самостоятельно) для определения уровня.

Количественный набор в группы – ограничен. Формирование групп к 1.10.2022 г.

Занятия проводятся в 5 группах в две смены (утро 9.00-11.00, вечер 16.00-18.00), в т.ч. суббота 10.00-12.00, 13.00-15.00, 15.00-17.00. Наполняемость групп – 10-12 человек.

1-2; 10, 17, 24 сентября 2022 г. (суббота) в ИЗО-студии «Радуга» дни открытых дверей с 11.00 до 16.00

Проводятся выставки работ, видео-классы, мастер-класс в группах, 1 пробное занятие для новичков (бесплатно).

Наш адрес: ул. Октябрьская, 119а (здание спортивно-культурного комплекса «Гелиос»).

Проезд общественным транспортом до остановок «Больница», «Стадион «Спартак», «ул. Пролетарская».

Предварительная запись по телефонам: 70-83-19 (студия), 8 (029) 668-71-30 – руководитель Игорь Владимирович Мотин.

Приглашаем посетить выставки ИЗО-студии «Радуга»: «Моя земля», «Наследники Великой Победы», «Выпускник-2022» – в холле комплекса «Гелиос» (ул. Октябрьская, 119а), вход свободный.