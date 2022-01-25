Студенты празднуют Татьянин день

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Сначала этот праздник отмечался только в Москве, но весьма торжественно и пышно. По описаниям современников, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.

В 18 веке — первой половине 19 века университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.

Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать дату подписания акта об учреждении Московского университета как официальный праздник студенчества — День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно (даже во времена существования СССР).

Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал — устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?».

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты все также отмечают свой праздник с размахом. Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы, — согласно народной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь «горячее» сессионное время.

Источник: calend.ru