Студенты и школьники смогут стать авторами программ Белтелерадиокомпании

Студенты и школьники станут авторами программ для Белтелерадиокомпании. Такая возможность появилась благодаря конкурсу проектов для телевидения, радио и интернет-платформ "Тивиар", приуроченному к 100-летнему юбилею БГУ и 65-летию белорусского телевидения. Об этом сообщили в пресс-службе БГУ.

Приглашаются студенты, независимо от места учебы, а также учащиеся 9-11 классов белорусских школ, гимназий, лицеев, колледжей. Конкурс пройдет в двух номинациях: "Лучший проект для телевидения/YouTube" и "Лучший радиопроект/подкаст". Тематика должна быть интересной и социально значимой. Например, авторы могут популяризировать здоровый образ жизни, волонтерство, культурное наследие Беларуси.

"Для участия необходимо предложить проект в одной из номинаций, заполнить заявку в Google-форме или выслать документ по электронному адресу audiovizfj@gmail.com. В письме нужно представить информацию о себе, описание программы и примерный сценарий", - рассказали в пресс-службе.

Прием заявок продлится с 5 апреля по 12 мая. Проекты оценят по оригинальности, актуальности и жанровому соответствию. Авторы лучших сценариев представят свои работы в финале в конце мая. По результатам публичной защиты определят по три победителя в каждой номинации. Ребятам предложат пройти стажировку в Белтелерадиокомпании и при перспективности проекта реализовать его в национальном эфире. Для всех финалистов конкурса также запланирована серия мастер-классов от опытных журналистов-практиков.

Организуют конкурс факультет журналистики БГУ с Белтелерадиокомпанией.