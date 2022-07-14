Студенческие отряды медицинского колледжа приступили к работе
bobruisk.by 12 0
С 13 июля шесть медицинских студенческих отрядов начали третий трудовой семестр. Учащиеся УО «Бобруйский государственный медицинский колледж» приступили к работе в УЗ «Бобруйский родильный дом», УЗ «Бобруйская городская детская больница», УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7», УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона», УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 1», УЗ «Бобруйская центральная больница». Работа бойцов студенческих отрядов продлится до конца июля.
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