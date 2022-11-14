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Общество

Сотрудник Бобруйского РОВД передал деньги детскому саду

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Сотрудник Бобруйского РОВД передал деньги детскому саду

Сертификат на сумму 600 рублей детскому саду №74 Бобруйска передал старший инспектор ДПС Бобруйского РОВД старший лейтенант милиции Денис Ковалев.

Как сообщили в УВД облисполкома, деньги правоохранитель получил в качестве компенсации морального вреда, которая была взыскана по решению суда за оскорбления в его адрес в связи с несением службы.

Перечисленные деньги пойдут на укрепление материально-технической базы детского сада.

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