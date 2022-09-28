Строй военнослужащих 147 зенитного ракетного полка пополнился
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Строй военнослужащих 147 зенитного ракетного полка пополнили военнослужащие срочной службы – выпускники 72-го объединенного учебного центра.
Сегодня молодые специалисты прошли вводный инструктаж, побеседовали с командованием полка, ознакомились с историей и традициями воинской части, войск ПВО. Далее военнослужащих ждет распределение на должности и знакомство с подразделениями полка.
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