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Армия

Строй военнослужащих 147 зенитного ракетного полка пополнился

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Строй военнослужащих 147 зенитного ракетного полка пополнился

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Строй  военнослужащих 147 зенитного ракетного полка пополнили военнослужащие срочной службы – выпускники 72-го объединенного учебного центра.
Сегодня молодые специалисты прошли вводный инструктаж, побеседовали с командованием полка, ознакомились с историей и традициями воинской части, войск ПВО. Далее военнослужащих ждет распределение на должности и знакомство с подразделениями полка.

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