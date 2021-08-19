Строительство регионального полигона с заводом по переработке отходов предварительно обойдется в Br78 млн

В Бобруйском районе планируется строительство регионального полигона с заводом по переработке отходов. Объект будет располагаться возле полигона промотходов в Вишневке. Его разработкой займется ПРУП «Белкоммунпроект».

Проект прошел уже госэкологическую экспертизу. Реализовываться он будет за счет средств республиканского и местного бюджетов. Подготовительным этапом в его реализации станет ликвидация и рекультивация мини-полигонов в Глуше и Слободе. Это произойдет в августе и сентябре. Коммунальные отходы из района будут временно поступать на полигон «Бабино». В дальнейшем – на мусороперерабатывающий завод. Отметим, что площадь его территории составит 7 гектаров.

По словам Анатолия ГРИБА, начальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, это будет один из передовых мусороперерабатывающих заводов, который оснастят современным оборудованием с автоматической сортировкой отходов. В том числе на линии установят инфракрасные фото-сепараторы, которые могут сортировать пластик и бутылочное стекло даже по цвету. Все это позволит рационально перерабатывать твердые бытовые отходы с извлечением максимальной пользы.

Так, на заводе планируют перерабатывать пластик в flex (хлопья), а в перспективе выпускать из бытовых отходов RDF-топливо, которое в первую очередь используется на цементных заводах. В связи с автоматизацией всех процессов на предприятии будет создано до 10 новых рабочих мест.

В его зону обслуживания войдут сам город, а также Бобруйский, Глусский, Кировский, Кличевский и Осиповичский районы. Мощность завода позволит перерабатывать до 100 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год. Ввести объект в эксплуатацию рассчитывают до 2022 года. К строительству планируют приступить в августе. Стоимость объекта составит Br78 млн.

– Бобруйск – седьмой по величине город в республике, соответственно строительство мусороперерабатывающего завода имеет для него большое значение, – отметил Анатолий Гриб. – Сегодня полигон коммунальных отходов «Бабино» практически исчерпал свою проектную мощность. Еще лет 5, и наступит коллапс.

Нужно будет строить либо новый полигон, либо пойти тем путем, к которому стремятся все прогрессивные страны – построить мусороперерабатывающий завод. Мы уже в шаге от этого. Осталось определиться с генподрядчиком.