Строительство производства по переработке древесных отходов в Бобруйске приостановлено

Важно найти простое и правильное решение в использовании древесных пеллет, производимых в Беларуси, на внутреннем рынке. Об этом во время республиканского семинара-совещания на тему "Использование деревопереработки и древесных гранул в энергетической системе Республики Беларусь" сказал заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"По поручению Президента в 2019 году по созданию так называемой переработки древесных отходов мы нашли очень простой алгоритм. Мы создали предприятия по производству пеллет. Были основания в необходимости создания таких предприятий, был высокорентабельный рынок Европы. В результате у нас вместо шести только в Министерстве лесного хозяйства появилось 16 заводов. Плюс концерн ("Беллесбумпром". - Прим. БЕЛТА) постарался. Министерство (лесного хозяйства. - Прим. БЕЛТА) производит 350 тыс. т в год, концерн может производить 150 тыс. т. Частный бизнес тоже участвует в этом процессе (около 200 тыс. т может производить). Банк развития начал строить производство в Бобруйске, но приостановил его. И сегодня важно найти простое и правильное решение в использовании пеллет на внутреннем белорусском рынке", - сказал Петр Пархомчик.

Вице-премьер объяснил актуальность проблемы, связав ее с закрытием зарубежных рынков сбыта. Древесные гранулы до определенного момента были экспортно ориентированным продуктом. Однако после введения санкций отгрузки в страны ЕС практически остановились. В этой связи Петр Пархомчик еще раз обратил внимание на важность того, чтобы найти варианты для использования пеллет на внутреннем рынке. "Один из них - использование пеллет на наших котельных. Хотя сейчас есть немного настороженное отношение. Нужно понять, какие можно выработать системные подходы по использованию этих отходов деревопереработки. С учетом опыта, например, нашего целлюлозного комбината. Важно подключить и науку, чтобы понять, что еще можно из отходов переработки производить", - сказал заместитель премьер-министра Беларуси.

Он добавил: "Наука и руководители должны находить те решения, которые сократили бы использование газа. Те решения, которые есть сейчас, не решают проблему, а только уменьшают ее. Поэтому должны быть решения другие". Петр Пархомчик обратил внимание и на вопрос ценообразования. По его словам, нужно, чтобы цена на пеллеты благоприятно влияла на сознание. Притом что кроме выгоды потребитель будет получать экологичность и доступность.