Строительный мусор из общежития

Жильцы района улицы 50-летия ВЛКСМ обратились с просьбой посодействовать в уборке строительного ­мусора, который разбросан возле подъезда общежития №1. Раньше это общежитие принадлежало стройтресту №13: «Уже не первый месяц приходится ходить мимо этих мешков из-под штукатурки, наполненных строительным мусором. Сами понимаете, самостоятельно убрать все это нам не представляется возможным. Тут должна подъехать грузовая машина. Кроме того, вдоль дорожки лежат доски, а под окнами груда битого кирпича…»

Оказалось, что общежитие это уже давненько нежилое, а в конце декабря прошлого года было передано под пат­ронат ЖЭУ от стройтреста. Заместитель директора по ремонту и эксплуатации жилищного фонда КУП «ЖРЭУ Первомайского района г. Бобруйска» Кристина Голуб пояснила, что лишь на первых этажах есть собственники:

– Эти помещения были проданы стройтрестом, до того как нам передали это общежитие. В настоящее время там есть один собственник нежилого помещения, который делает ремонт. Собственность она приобрела летом 2022-го. Сотрудники ЖЭУ с ней общались. Вопрос уборки держим на контроле. На этой неделе чистота будет обеспечена.