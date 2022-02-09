Строительные услуги составляют более 22% экспортных услуг Могилевщины

Объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство», выполненных в минувшем году организациями области, составил 972,9 млн. рублей. Наибольшая часть областного объема подрядных работ приходилась на организации частной формы собственности. Организациями данной группы подрядные работы выполнены на 755,4 млн. рублей.

- Существенную часть областного объема подрядных работ составляют ремонтные, - сообщили в Главном статистическом управлении региона. – Доля их возросла с 20,9% в 2017-ом до 30% в 2021 году. В разрезе строительных видов деятельности преобладали работы по строительству зданий. Они выполнены на сумму 386,6 млн. рублей (39,7% областного объема подрядных работ).

Строительные работы за пределами республики (на территории Российской Федерации) в 2021 году выполняли семь организаций. Их объем составил 12,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах в 19,9 раза выше уровня 2020 года. Экспортировано строительных услуг организациями области на 21,5 млн. долларов США, что составляет в общем объеме экспорта услуг 22,3%.

За 2021 год организациями строительства области (без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) получено выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в размере 752,5 млн.рублей, что на 3,9% больше, чем за 2020 год.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная платаработников строительных организаций области (без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в прошлом году составила 1 208,3 рубля (на 4,5% выше областного уровня оплаты труда), в декабре – 1 413,2 рубля (на 9,8%).

mogilevnews.by