«Стремились воссоздать Речь Посполитую». Историк о причинах раздела Западной и Восточной Беларуси

Доцент кафедры истории южных и западных славян БГУ кандидат исторических наук Сергей Александрович в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал о причинах раздела Западной и Восточной Беларуси.

"Если уходить глубоко в прошлое, то все началось с Киевской Руси, Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. При разделе Речи Посполитой в конце XVIII века белорусские земли оказались в составе Российской империи. Но если касаться ближайших событий, то нужно начинать от Первой мировой войны. На протяжении этого времени на белорусских землях произошли очень грандиозные события. Во-первых, часть белорусских земель была занята немецкими войсками, впоследствии в Германии произошла революция, немецкие войска ушли, и тут же, как чертик из табакерки, возродилось польское государство", - сказал Сергей Александрович.

Историк отметил, что большую роль сыграл Юзеф Пилсудский. "Он опирался в своей деятельности на большие, крепкие политические военные круги, стремившиеся воссоздать Речь Посполитую - Польшу в ее старых пределах, притом такой апломб националистический, шовинистический, имперский. А на мой взгляд, Польша - это несостоявшаяся империя: в определенные времена ей просто не хватило политической воли. Уже в апреле 1919 года была сформирована польская армия, она начала наступать на территории, которые Польша считала своими: на территории Беларуси, Украины, где к этому времени (на территории Беларуси особенно) никаких войск Красной армии либо не было, либо это были плохо боеспособные части. И, соответственно, в августе поляки заняли Минск и двинулись дальше. В Украине они продвигались еще быстрее. Но там интересы были значительнее", - отметил он.

Сергей Александрович рассказал, что фронт стабилизировался по Березине. "Это граница, которую польские политические круги считали границей новой, восстановленной Польши. На Полесье они продвинулись несколько дальше - до Рогачева, Жлобина - и остановились. К этому времени в Советской России стало понятно, и белорусским политическим кругам (а с 1 января 1919 года была образована БССР), что нужно что-то здесь делать. Было принято решение о наступлении, привлечены хорошие командные силы, правда, без большой подготовки самих войск. Западный фронт на территории Беларуси возглавлял выдающийся полководец Гражданской войны, один из первых советских маршалов Михаил Тухачевский. Благодаря его таланту польские войска были отброшены назад. В Украине также очень хорошо действовал его товарищ по оружию Александр Егоров, в последующем тоже Маршал Советского Союза. И польские войска отступали вплоть до Варшавы", - добавил кандидат исторических наук.

"А там произошло то, что историки называют "Чудо на Висле". Каким-то образом благодаря националистическому подъему, охватившему практически весь народ, была собрана армия. Красная армия обладала только очень большим моральным духом, но была слаба в подготовке (на территории Беларуси больших военных действий раньше не велось, отстали тылы). Красная армия начала отступать назад. И в конце концов линия стабилизировалась, и впоследствии Беларусь была разделена на Западную и Восточную по Рижскому мирному договору, заключенному 18 марта 1921 года. Белорусской делегации там не было, была представлена только РСФСР, Украинская Советская Социалистическая Республика и Польша с другой стороны", - заключил Сергей Александрович.