Стратегическое партнерство Бобруйска с Республикой Зимбабве

«Бобруйскагромаш» и компания «AFTRADE DMCC» (официальный дилер холдинга) в рамках белорусско-зимбабвийского бизнес-форума, который проходит в Хараре, заключили меморандум о сотрудничестве на 2023 год.

Меморандум предусматривает продолжение продвижения прицепной и навесной техники, а также запчастей производства холдинга на зимбабвийском рынке.

Отметим, что в 2022 году «Бобруйскагромаш» уже осуществил поставку в Зимбабве борон тяжелых дисковых БПТД-4.

Также в рамках форума «Бобруйскагромаш» и компания «AFTRADE DMCC» наметили направления двустороннего сотрудничества, в том числе и дальнейший мониторинг рынка Зимбабве по востребованности сельхозтехники и её потенциальным объёмам.

Мы благодарим нашего партнера компанию «AFTRADE DMCC» и надеемся на укрепление деловых связей и открытие новых перспектив!