Страсти на льду “Бобруйск-арены” продолжаются
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Фотографии: Александр Анташкевич
Первый этап открытого Кубка Белорусского Союза конькобежцев по фигурному катанию проходит на льду «Бобруйск-Арены». Подробности - в ближайшем номере "Бабруйскага жыцця".
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