Страны ЕС депортируют в Польшу 6,5 тыс. беженцев. ГПК пояснил, что это значит для Беларуси

Страны Евросоюза депортируют в Польшу 6,5 тыс. беженцев, сообщили в Государственном пограничном комитете.

"По сообщению Пограничной стражи Польши, в 2022 году страны ЕС подали около 6,5 тыс. заявлений о возвращении беженцев на территорию Польши. Это предусмотрено правилами, согласно которым иностранец должен подать заявление в первой стране ЕС, в которую он въехал. Таким образом, любой, кто переехал из одной страны ЕС в другую, может быть депортирован обратно в первое государство, куда он прибыл", - рассказали в ГПК.

Отмечается, что большинство постановлений о депортации поступает из Германии, Норвегии, Франции, Швеции и Австрии. В основном касаются просителей убежища из Ирака. Известно, что 501 беженец уже возвращен в Польшу.

"Учитывая проводимую польскими властями политику жестокого обращения с беженцами, факты насильственных вытеснений, сокрытие информации о центрах содержания иностранцев и ограничение к ним доступа СМИ, депортированных из стран ЕС беженцев, вероятнее всего, ожидает участь быть вывезенными на границу с Беларусью", - считают в погранкомитете.

При этом в ГПК добавили, что белорусская сторона неоднократно обнародовала доказательства того, что польские силовики доставляют беженцев из глубины территории к заграждениям. Это делается для того, чтобы попытаться вытеснить их на сопредельную сторону. К тем, кто отказывается нарушать границу, применяются угрозы, физическая сила и перцовый газ.

По материалам belta.by.