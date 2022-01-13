Страницы истории художественной жизни Бобруйска. Абрам Островский: история художника и человека

О некоторых событиях художественной жизни послевоенного Бобруйска мы рассказывали читателям в прошлом году (№№31, 32). Постарались показать, насколько в нашем городе в тот период активно и интересно протекали творческие процессы, происходило множество знаковых событий (большинство из них состоялось впервые), была плеяда профессиональных художников, чьи имена вписаны в историю культурной жизни Бобруйска.

Сегодняшний рассказ об Абраме Сендеровиче Островском (1911-1979) – одном из наиболее активных участников послевоенной художественной жизни города на Березине. Его дочь Людмила Абрамовна Гиршина передала в дар нашему художественному музею значительное количество картин, этюдов и эскизов отца.

Родился Островский 3 марта 1911 года в Черкассах (Украина). Там же закончил семилетку, а с 1928-го по 1932-й учился в Киевском художественном техникуме. В 1932 году он поступил (а это было большой удачей для провинциального юноши) в Московский институт изобразительных искусств (будущий «Суриковский») на курс Павла Яковлевича Павлинова – одного из лучших советских педагогов предвоенного периода. Здесь парень обучался до 1937 года. В 1938-м оказался в Рязани. Там год работал в областном отделе по делам искусств, а затем до начала войны преподавал в художественном училище.

Воевал Островский с декабря 1941-го в составе 195-й стрелковой дивизии. В 1943-44 годах обучался на годичных курсах военных переводчиков в Москве, получил звание младшего лейтенанта и в дальнейшем служил в I Воздушной армии в качестве переводчика и начальника пункта радиоразведки. На военной службе оставался до 1946 года и завершил ее в одной из частей Бобруйской крепости.

В Бобруйске Абрам Сендерович снимал комнату у Эти Моисеевны Сориной, вдовы фронтовика, растившей двух сыновей и дочь. Довольно скоро Островский женился на вдове и взял на себя заботы о детях. В 1947-м в браке родилась дочь Людмила.

Чтобы понять действие человека, необходимо оценить время и обстоятельства, в которых оно совершено. Что такое 1946 год в жизни нашей страны? Разруха, карточная система, неустроенность, много одиноких женщин и видимый недостаток мужчин. Островскому 35 лет, он молод и полон сил, офицер, военный переводчик, еще и художник. Блестящий набор. Приведенные сопоставления помогают понять человечность и самоотверженность его поступка. Мы выделяем это действие Островского как, возможно, самое большое и важное из всего, что он совершил в жизни, и учитываем при выстраивании его образа художника.

Демобилизовавшись, Островский устроился на работу в областной отдел искусств художником. Примерно в это же время на всем пространстве СССР началось активное создание областных организаций творческих союзов. Формирование Бобруйской областной организации Союза советских художников БССР было возложено на него. В предыдущей публикации мы рассказывали о некоторых событиях, в которых Островский сыграл важную роль: о его участии во II съезде ССХ БССР в 1948 году и создании Товарищества художников Бобруйской области, о вкладе в организацию художественных мастерских и проведение первых бобруйских областных художественных выставок.

В послевоенный период Островский работал в основном в рамках соцреализма и как руководитель Бобруйской областной организации ССХ БССР ратовал за отражение в творчестве активно протекавшей вокруг созидательной жизни с ее успехами в социалистическом строительстве, с героями труда и победами в соцсоревновании. Из-за необходимос­ти обеспечивать жизнь большой семьи творчество оказалось не на первом мес­те – на него просто не хватало времени. В выставках Островский участвовал, но обычно с небольшим количеством работ. Впервые его картина «Первомайское утро» упоминается в публикации о подготовке могилевской областной выставки 1954 года.

К этим годам относятся и два масляных портрета передовиков – «Портрет Героя Социалистического Труда Рудницкой Н.К.» и «Портрет знатной колхозницы Говоровской А.». Оба находятся в фондах Национального художественного музея Республики Беларусь.

В 1955 году была написана работа «Вступление Советской Армии в Бобруйск» (находится в Бобруйском краеведческом музее). Источником сюжета послужило фото 1944 года с продвигающимися по горящему городу советскими солдатами. А в 1956 году Островский создает работу «Первоклассница». Дочь Людмила становится героиней ряда его произведений, которые представляют особенный интерес при изучении творчест­ва художника. Изображение близкого, дорогого человека – это всегда присутствие живого чувства, важная эстетическая составляющая, привносящая в картины художественный компонент.

Островский участвует во всех выставках того периода (в Бобруйске, Могилеве и Минске) и даже попадает под журналистскую критику за отсутствие работ идейного содержания. Мы понимаем, что на выставках показывались пейзажи, натюрморты, картины бытового жанра – то, что Островский писал в выходные дни для себя и что теперь дает нам наиболее содержательное представление о нем как художнике.

В нашем краеведческом музее хранится картина Островского 1960 года «В школьной мастерской». В техническом отношении работа хороша. Понятно, что автор воспользовался фотоснимком урока. Это помогло сохранить естественность происходящего. В сюжетном плане картина воспринимается как кусочек советской жизни, и в центре композиции тринадцатилетняя дочь Людмила.

Часть работ, переданных в фонд Бобруйского художественного музея, стилистически относится к соцреализму. Общей живописной чертой выделяется доминирование холодных полутонов синего, зеленого, светло-серого. В 1970-е годы написана серия этюдов и эскизов к картине под рабочим названием «Теп­лотрасса». Еще в 1978 году художник продолжал работу над вариантами строительства теплотрассы с экскаваторами и сварщиками. Выскажем предположение, что Островский мог придерживаться одного из принципов реалистического искусства: неважно, каков сюжет, главное, как писать. Тогда же в 1977 году автор создает и серию этюдов к композиции «Стихи», где ему позируют дочь и внучка.

У художника, работающего в рамках соцреализма, его собственная личность если как-то и проявляется в произведениях, то незначительно – остается в тени ярко изображаемой действительности. Доминирующее же значение приобретают живописная техника и идейно-­смысловой язык символов, с помощью которых воплощаются персонажи (вожди и герои) и сюжеты (их трудовые и боевые свершения). Для художника же подобное творчество имеет опосредованное значение, поскольку с персонажами и их историями у него нет чувственной связи, нет личных оставивших след воспоминаний. В искусстве такую форму деятельности классики эстетики и современные философы относят скорее к ремесленной работе, нежели к художественному творчеству. И именно с этим была связана основная деятельность Островского как художника, поскольку прошла в художественно-производственных мастер-

ских Бобруйска, где он, являясь кормильцем большой семьи, был занят созданием разнообразной наглядной агитации, как то плакаты, транспаранты, росписи, портреты ударников пятилеток… Труд, позволявший заработать на жизнь, однако немного дававший в творческом отношении.

Мы неслучайно достаточно подробно представили ряд известных нам ранних произведений Островского, написанных в разных формах реализма и занимавших определенное место в его творчест­ве. Однако нашей целью являются другие картины художника, написанные в несколько иной технике и отражающие иные ценности совсем «другого» Островского, к сожалению, мало нам известного, которого мы открываем для себя и стремимся представить читателям.

Художественное творчество, особенно современное, тесно связано с индивидуальным видением художником предметов и явлений мира, отражением в произведениях личного эстетического опыта и оригинальных идей. В техническом же отношении живопись не обязательно должна быть реалистической и следовать за натурой. Все перечисленное становится для художника базисом при формировании своего оригинального изобразительного языка, что является основой модернистского творчества.

И здесь нравственная позиция автора и его духовные качества приобретают ключевое значение. Художник всегда незримо присутствует в своих произведениях, оцениваемых с разных позиций, в том числе, насколько автор интересен как человек не только с точки зрения интеллекта, а больше с моральных позиций. А нравственный, душевно щедрый человек интересен для окружающих преж­де всего тем, что поневоле становится для них камертоном. Формат статьи не позволяет пускаться в обстоятельные рассуждения, несмотря на важность приведенных утверждений. Без сомнения, Островский – человек с большим сердцем, и мы отмечаем это обстоятельство как значимое в оценке внутренне присущей художнику творческой потенции.

(Продолжение следует).