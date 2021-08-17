Страницы истории художественной жизни Бобруйска

История художественной жизни Бобруйска всегда была богата значимыми событиями и достойными именами. Восстановить всё замечательное, что было в прошлом, сберечь его для будущих поколений бобруйчан – одно из направлений работы Бобруйского художественного музея. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей рассказ о Бобруйской областной организации Союза художников БССР, с деятельности которой в послевоенные годы начиналась художественная жизнь в нашем городе.

После завершения Великой Отечественной войны в Бобруйске, как и во всей стране, активно начинаются процессы восстановления мирной жизни, культурной и художественной в том числе. В эти годы для художников реальной возможностью заработать было исполнение заказов партийного и советского руководства города, что и стало основной деятельностью для большинства из них. Заказы были связаны с наглядной агитацией, т.е. работа носила идеологическую направленность. Сюда же можно отнести и создание графических портретов передовиков производства для Бобруйской областной газеты «Савецкая Радзіма». Некоторой популярностью пользовалось написание копий с известных картин для частных лиц и украшения административных зданий, домов культуры, больниц и поликлиник.

Павел Костко за работой

В городе существовали небольшие творческие артели, некоторые художники работали индивидуально. В целом в Бобруйске людей, в той или иной степени занятых подобной деятельностью, насчитывались десятки. Послевоенное поколение бобруйских художников – это, в большинстве своём, фронтовики, возвращавшиеся к мирному труду.

В числе первых в октябре 1945 года демобилизовался Владимир Домарад, вернувшийся к работе художника-постановщика в Русском драматическом театре Бобруйской области. Возвратились к мирной жизни Константин Баглай и Павел Костко, поселился в Бобруйске харьковчанин Алексей Болдаков, после непростых жизненных перипетий оказался дома Леонид Хацанович.

В 1946 году из Германии в Бобруйск по службе был переведён Абрам Островский, офицер, военный переводчик, с его именем связаны многие важные события и начинания в художественной жизни города. В 1930-е он закончил Киевский художественный техникум, а затем три года учился в Московском художественном институте на курсе П.Павлинова, одного из лучших советских педагогов предвоенного периода, и до войны даже сам преподавал в Рязанском художественном училище. В Бобруйске А.Островский снимал комнату у Сориной Эти Моисеевны, вдовы, воспитывавшей двоих сыновей и дочь. Довольно скоро он женился на ней и взял на себя заботы о детях. В браке была рождена ещё одна дочь. Мы не случайно обратились к обстоятельствам чужой жизни. Этот и многие другие факты характеризуют А.Островского как человека, отдававшего себя служению ближним. По воспоминаниям некоторых художников, таким же достойным и великодушным он был и в общественной жизни, активно и, как правило, бескорыстно занимался организационной работой в художественной среде. Тогда же, в 1946 году, после демобилизации, в поисках работы А.Островский обратился в областной отдел искусств Бобруйска, куда и был принят в качестве художника.

В те годы проходила работа по созданию областных организаций ССХ (Союза советских художников) БССР. С 20 сентября 1944 года Бобруйск стал областным центром, а примерно с 1946 года процесс основания областной организации ССХ БССР начался и у нас. Организационной работой занимался А.Островский.

В марте 1948 г. в Минске проходил II съезд ССХ БССР. В его работе приняли участие член Союза художников А.Островский и кандидат в члены Союза В.Домарад. А.Островский даже выступал в прениях с рассказом о состоянии дел в художественной среде Бобруйской области. Из его десятиминутного доклада можно выделить основные акценты. Во-первых, обрисованы численный состав художников и характер художественной жизни Бобруйска: два человека имеют высшее художественное образование, всего около десятка проходили обучение в специализированных учебных заведениях. Вторым поднят вопрос о создании областной секции Союза художников. В выступлении отмечено, что идею поддержал обком партии и необходимо предоставление полномочий Союзом.

Третьим вопросом стали мастерские, необходимость которых обосновывает А.Островский. По его мнению, у художников должны быть надлежащие условия для работы, чтобы отражать успехи социалистического строительства, создавать портреты передовиков производства, героев труда, орденоносцев. И, в-четвёртых, заявлена готовность А.Островского, как единственного члена Союза художников в Бобруйской области, провести формирование и возглавить областную организацию Союза.

Уже 21 апреля 1948 года в газете «Савецкая Радзіма» появилась заметка «Таварыства мастакоў вобласці». В ней рассказывается о собрании художников области, на котором А.Островский рассказал о работе II Всебелорусского съезда Союза художников и подготовке белорусских художников к празднованию 30-летия основания Белорусской республики. Собрание постановило учредить Товарищество художников Бобруйской области, было определено правление. Единогласно председателем правления Товарищества… избран А.Островский. На собрании художников обсуждались разнообразные текущие вопросы, дан положительный отзыв картине Р.Закирьяна «Разгром немцев под Бобруйском».

По воспоминаниям В.Домарада членами Товарищества… стали четырнадцать художников, профессионалов и любителей. Приведём имена тех, кто наиболее вероятно входил в состав Товарищества…

Островский Абрам Сендерович (1911-1979) – Киевский художественный техникум, три курса Московского художественного института.

Баглай Константин Прохорович (1924-1986) – любитель.

Болдаков Алексей Васильевич (1913-1959) – Харьковский художественный институт (?).

Домарад Владимир Александрович (1919-2005) – Витебское художественное училище (1939 г.).

Закирьян(ов) Равис Хазенфахович – любитель.

Коновалов Михаил Михайлович (1921-2001) – Витебское художественное училище.

Костко Павел Тимофеевич (1920-1985) – Витебское художественное училище (незак.).

Купреев Владимир Фомич (1924-2004) – неизв.

Мельников Павел Евгеньевич (1924-?) – Витебское художественное училище

Озерец Аркадий Иванович (1918-1976) – Витебское художественное училище.

Пинчук Владимир Митрофанович (1921-1986) – Витебское художественное училище

Собецкий Евгений Георгиевич (1918-?) – Витебское художественное училище (1939 г.).

Хацанович Леонид Антонович (1916-2008) – Витебское художественное училище (незак.).

Янко Александр Тимофеевич – Витебское художественное училище.

В марте 1950 года состоялось ещё одно важное событие: были открыты художественно-производственные мастерские на базе гарнизонного Дома офицеров Бобруйска, – итог совместной работы отдела искусств облисполкома и областной организации Союза художников. Необходимость мастерских для города была очевидна, т.к. позволяла сконцентрировать всю оформительскую деятельность в одном месте.

Краткое газетное сообщение, на которое мы опираемся, позволило понять, что шла работа по объединению художников в единый коллектив, происходило основание центра по изготовлению необходимой в больших количествах агитационной продукции.

В соответствии с документами на выплату заработной платы, изначально в штате мастерских числились восемь художников. Первым заведующим был Владимир Лагун, впоследствии известный белорусский живописец. В этом качестве В.Лагун проработал один год, а затем ещё три – художником. Костяк мастерских на ближайшие десять лет составили А.Островский, К.Баглай, П.Костко и П.Мельников. Соответственно два и три года проработали Р.Закирьян и А.Янко. В.Домарад был включён в штат с сентября 1950 года и работал в мастерских до февраля 1951 года, после чего вернулся на должность заведующего фондами областного краеведческого музея (до 1960 года). В 1951 в мастерские пришли А.Болдаков и Е.Собецкий, а в последующие годы В.Пинчук, М.Коновалов, А.Сильверстов и В.Купреев. Два года (1952 и 1953), с момента окончания Харьковского художественного института и до поступления на работу в Минское художественное училище, в мастерских работал А.Малишевский, в будущем известный белорусский живописец и педагог. На базе гарнизонного Дома офицеров мастерские существовали до 1959 года. С 1952 года их возглавлял Михаил Добрушкин. В разные годы в штат мастерских входило от восьми до двенадцати человек.

Довольно скоро при мастерских начала работать студия, в которой художники повышали своё мастерство, в ней занимались и любители. В основе занятий было совершенствование техники рисунка, обмен разнообразными знаниями и навыками. Студия также была центром общения, обсуждения творческих планов, критического разбора написанных и даже задуманных картин.

Планы проведения областной художественной выставки озвучивались с 1948 года. Полагаем, что запустить этот процесс оказалось непросто, художникам потребовался не один год. Только в конце 1951 года в Бобруйске, в соответствии с общей традицией организовывать выставки к годовщине Октябрьской революции, состоялась 1-ая областная выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Событие для художественной жизни нашего города необычайно важное и которое, однако, почти не получило освещения в прессе. Газета «Савецкая Радзіма» от 30 декабря 1951 г. разместила только фото с выставки, на котором посетители осматривают картину В.Домарада «Пионеры возлагают венки на могилу генерала Бахарова». Могила прославленного генерала, освобождавшего Бобруйск, с танком Т-34 – знаковое для города место. Ежегодно 1 сентября пионеры ближайших школ приходили сюда с венками и цветами, что и стало сюжетом для произведения В.Домарада.

О 1-ой выставке мы знаем из статьи А.Алексеева «Няспынна клапаціцца аб росце народных талентаў» в газете «Савецкая Радзіма» от 29 ноября 1952 г. По его мнению, выставка вызвала значительный интерес у зрителей, однако имела и немало недочётов, среди которых автор статьи указывает слабость многих картин по идейному содержанию. Здесь подразумеваются, прежде всего, пейзажи и натюрморты и, кроме того, необходимо учитывать специфику освещения в прессе выставок тех лет. В 1950-е годы активно выставлялись художники-любители, которые традиционно представляли зрителям сюжетные композиции патриотического содержания и наиболее часто именно такие работы получали освещение в газетных публикациях. Тогда как художники с образованием больше работали в жанрах пейзажа и натюрморта, что естественно для профессионалов, но далеко не всегда произведения «малых» жанров, за исключением плаката, упоминались в статьях.

В 1-ой областной выставке приняли участие около 20-ти художников, мастера народного ткачества и вышивальщицы 4-5 районов и областного центра.

В конце 1952 года состоялась 2-ая областная выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Обширный материал о выставке представлен в той же статье А.Алексеева «Няспынна клапаціцца аб росце народных талентаў». Некоторые сведения о ней приводятся и в размышлениях А.Островского «Мастакам – паўсядзённую ўвагу і дапамогу» в областной газете от 13 мая 1953 г. Из сведений, представленных в публикациях, известно, что основу экспозиции выставки составили работы примерно тех же 20-ти художников областного центра. Приведены имена некоторых участников: А.Островский, А.Малишевский, В.Домарад, П.Мельников, П.Костко, А.Янко, Е.Собецкий…

В обеих статьях уделено внимание В.Домараду, более всего его картине «Пионеры возлагают венки на могилу генерала Бахарова». Работа была показана на 1-ой и 2-ой выставках, что несложно объяснить. 2-ая областная выставка стала первым этапом отбора произведений для участия в декаде белорусской культуры и литературы в Москве, что, несомненно, поднимало её общественно-политическую значимость и отвественность художников при подготовке своего участия. Картину «Пионеры возлагают венки…» В.Домарад создавал, опираясь на сложившиеся традиции исторической живописи. В работе читается грамотное смысловое и композиционное решения, что всегда было его сильной стороной, автор писал к ней натурные этюды фигур и деталей пейзажа. Естественно предположить, что художник считал «Пионеры возлагают венки…» удачным произведением и не исключал возможность его участия в московской декаде.

П.Костко представил несколько живописных произведений, прежде всего – «Городской пейзаж» и «Комбайн». В первой картине узнаются окрестности кондитерской фабрики «Красный пищевик», района Бобруйска, где жил художник: молодые деревья вдоль дороги, дым из фабричной трубы, проходящий мимо поезд. В работе «Комбайн» получила отражение трудовая жизнь советской деревни: широкая колхозная нива, автомашина вдалеке, а на переднем плане величественно плывёт комбайн. В статьях выделены живописные достоинства пейзажей «Закат» и «Сад в цвету».

Заметное место в экспозиции заняли работы А.Малишевского: пейзажи «Вечер на Березине», «Бон на Березине», «Околица» и «Портрет студентки». А.Янко и П.Мельников представлены работами в жанре политического плаката, а Е.Собецкий и самодеятельный художник В.Моргунов выставили пейзажи, этюды и зарисовки. Владимир Моргунов, воспитанник студии Б.Беляева, подростком во время войны потерял правую руку, однако не отступил перед выпавшим ему испытанием – научился рисовать левой рукой. Его имя неоднократно упоминается в областной газете начала 1950-х годов.

Впервые после окончания Минского художественного училища свои работы показал М.Тынянов, в частности, макет дома из первого акта пьесы К.Крапивы «Поют жаворонки». В выставке приняли участие и воспитанники студии Б.Беляева. Отмечены работы Е.Рачевского, Г.Щеглова, И.Набита и одиннадцатилетнего Л.Марченко. В экспозиции также были представлены декоративно-прикладные искусства и ремёсла: ткачество, художественная вышивка, резьба по дереву и др.

В 1953 году в Минске в окружном Доме офицеров состоялась очередная Республиканская выставка народного искусства и впервые в послевоенные годы в ней приняли участие художники из Бобруйска. Нам известны имена двух участников-бобруйчан. Это В.Домарад с картиной «Пионеры возлагают венки…» и П.Костко с пейзажем «Закат в лесу».

Выставка рассматривалась как этап подготовки к Декаде белорусской культуры и литературы в Москве. В экспозиции было представлено более тысячи работ и примечательно что в такой массе произведений пресса уделила внимание двум работам художников из Бобруйска.

8 января 1954 года была упразднена Бобруйская область и с этого момента бобруйские художники входят в Могилёвскую областную организацию ССХ БССР и принимают участие в областных выставках в Могилёве.

В 1940-е – 1950-е годы были заложены основы полноценной художественной жизни Бобруйска с выставками, участием в конкурсах и важных общественных мероприятиях, сложился круг профессионалов, сформировались основы, на которые опирались следующие поколения бобруйских художников.

Бобруйский художественный музей поддерживает связь с родными и близкими некоторых художников старшего поколения. Мы благодарим за оказываемую нам помощь в сборе сведений о их жизни и творчестве и приглашаем к сотрудничеству бобруйчан, имеющих какую-либо информацию о художественной жизни нашего города. Будем благодарны за возможность сфотографировать картины, сканировать старые фото и документы, запишем для научного фонда музея рассказы и воспоминания. Связаться с нами можно по телефону 70-88-11, либо посетить музей по адресу: ул. Горького, 28. Познакомиться с фото- и видеоотчётами о нашей деятельности можно и на сайте музея по адресу: https://artbobruisk.by