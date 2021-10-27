Страхар: на уровне правительства разработан комплекс мер по обеспечению стабильной экономики

Сегодня в Могилевском облисполкоме проходит пресс-конференция «Основные тенденции развития малого и среднего предпринимательства в Могилевской области, изменения законодательства».

Спикерами регионального форума стали заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Мариненко, и генеральный директор Могилевской ассоциации промышленников и предпринимателей Виктор Красовский.

В региональном форуме принимают участие представители Могилевского облисполкома, журналисты, редакторы интернет-ресурсов, блогеры, в том числе и представители медиахолдинга «Бабруйскае жыццё».

— Анализируя экономическую ситуацию в Могилевской области, необходимо обращать внимание на то, что отдельные сферы деятельности народно-хозяйственного комплекса региона во время рекомендованных ограничений передвижения страдают больше: заметно снижается туристический поток, как следствие – не заполнены гостиницы, падает количество посетителей в кафе и ресторанах, музеях, театрах и кинотеатрах. На уровне правительства разработан целый комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики в целом, затрагивающий различные сферы деятельности и предусматривающий механизмы поддержки, – отметил в ходе пресс-конференции Руслан Страхар.