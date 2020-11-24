Стопроцентная предоплата и полное разочарование

Покупки в Интернете приобрели широкое распространение. Однако наряду с преимуществами онлайн-шопинга существуют и недостатки. Риск быть обманутым мошенником: перечислить деньги и ничего не получить или получить совсем не то, что ожидал, глядя на красивую картинку на мониторе компьютера… Как показывает практика экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области, в последнее время участились случаи проведения экспертиз по делам, связанным с мошенничеством в сети Интернет.

Как и многие другие, жительница Бобруйска, заказывая в Интернет-магазине через социальную сеть «Instagram» платье на пошив, верила, что получит именно то, что хочет. При этом одним из условий заказа являлась стопроцентная предоплата – около 230 рублей. Ни это, ни факт нахождения Интернет-магазина на территории другой страны не насторожило бобруйчанку – так сильно ей понравился наряд. Оплатив товар своей банковской картой и ожидая почти два месяца его доставку, в конце концов девушка была удивлена и расстроена. Во-первых, полученная вещь шилась не по ее размерам. Во-вторых, присланное платье никак не соответствовало той модели, которую она заказывала.

Покупательница снова стала писать на сайт магазина, но после высказывания своих претензий по поводу полученного товара, была просто заблокирована. Уже после этого почитав отзывы об Интернет-магазине, девушка поняла, что не одна она попалась на удочку нечестных продавцов, и решила обратиться в правоохранительные органы.

В рамках проверки, которую по заявлению потерпевшей проводил отдел милиции Первомайского района г.Бобруйска, в управление ГКСЭ по Могилевской области была назначена судебная товароведческая экспертиза для определения стоимости платья. По результатам проведенного исследования эксперты-товароведы оценили стоимость полученного товара в 60 белорусских рублей, тогда как девушка заплатила за него почти в 4 раза больше.

По данному факту Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

Эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области напоминают о необходимости проявлять внимательность, бдительность и осторожность при осуществлении онлайн-покупок. Чтобы избежать разочарований в покупке и последующих проблем, делайте заказы только у проверенных продавцов, перед оформлением заказа читайте отзывы об Интернет-магазине. Выбирая между белорусскими и зарубежными онлайн-площадками, отдавайте предпочтение первым.