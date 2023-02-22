STOP наркотик: в администрации Первомайского района говорили о последствиях употребления и распространения наркотиков

21 февраля инспекция по делам несовершеннолетних Первомайского района совместно с комиссией по делам несовершеннолетних Первомайского района и отделом по наркоконтролю УВД Бобруйского горисполкома провела профилактическое мероприятие в рамках областной антинаркотической межведомственной акции «Вместе против наркотиков» для несовершеннолетних, с которыми реализуется медико-реабилитационная программа, проводится индивидуальная профилактическая работа.

Информация! Для справки: Областная антинаркотическая межведомственная акция «Вместе против наркотиков» направлена на профилактику преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Майор милиции Ольга Жаринова, старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Первомайского района, и Екатерина Колядич, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Первомайского района, провели профилактическую беседу. Майор милиции Елена Бриченок, старший оперуполномоченный отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Бобруйского горисполкома, продемонстрировала телесюжет телеканала «Бобруйск 360» «Дети-328, или Сколько дают за закладку», снятый совместно с прокуратурой города. Евгений Романовский, врач психиатр-нарколог Бобруйского наркологического диспансера, презентовал информационные материалы, которые наглядно демонстрируют медико-социальные последствия употребления психоактивных веществ.

– Мы провели профилактическую беседу с несовершеннолетними, еще раз озвучили существующие проблемы, обратили внимание на недопустимость употребления наркотических веществ, привели примеры последствий, продемонстрировав тематический видеоролик, показав презентацию, – сказала Ольга Жаринова.

– Телесюжет, снятый при содействии сотрудников прокуратуры, направлен на профилактику недопущения вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков. В сюжете продемонстрированы реальные случаи задержания, комментарии дают лица, которые в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы. Конкретно – в исправительной колонии №2 Бобруйска. Эти люди занимались распространением наркотических веществ, в том числе посредством Интернета, – рассказала Елена Бриченок. – Цель у нас одна – не допустить совершения преступлений, правонарушений несовершеннолетними. В том числе мы акцентировали внимание на лицах, которые употребляют алкоголь и которых доставляли в наркологический диспансер в состоянии алкогольного и токсикоманического опьянения.

– В конце встречи мы пожелали молодым людям вести здоровый образ жизни, всю энергию направить на спорт, на положительные моменты. Хочется, чтобы ребята ставили цели в жизни и добились их, – подвела итог Екатерина Колядич.

Виктор Чабан, фото автора.