«Стоп, кибербуллинг» — новый медиапроект БРСМ стартует в Могилевской области

Могилевский областной комитет БРСМ дает старт областному медиапроекту «Стоп, кибербуллинг», направленному на информирование, профилактику, консультативную помощь лицам, столкнувшимся с травлей в интернет-пространстве, об этом сообщается в пресс-релизе молодежной организации.

Медиапроект будет реализовываться в социальных сетях Могилевского областного комитета БРСМ «Молодежь Могилевщины» (@mogbrsm) на протяжении полугода.

В рамках медиапроекта, с 13 по 30 декабря 2021 года, среди молодежи в возрасте от 14 до 31 года пройдет социологическое исследование «Стоп, кибербуллинг». Будет проведен сравнительный анализ, определены наиболее распространенные виды кибербуллинга, проанализированы категорий агрессор, жертва, наблюдатель и др. В социсследовании примут участие более 400 человек.

Медиапроект включает ряд мероприятий: прямые эфиры с экспертами в области профилактики кибербуллинга, лицами, столкнувшимися с кибербуллингом, рубрика «вопрос-ответ» (разбор специалистами конкретных ситуаций кибербуллинга), конкурс социальной рекламы и многое другое.

по материалам mogilevnews.by