Стома о борьбе с COVID-19: мы пока не можем дать людям повода расслабиться и забыть о вирусе

Развитие ситуации с распространением COVID-19 показывает, что расслабляться гражданам пока нельзя. Об этом заявил врач-инфекционист, доктор медицинских наук, ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Врач отметил, что прогнозы на долгосрочный период в отношении коронавируса не всегда надежны, ведь на его распространение влияет слишком много факторов. "Пока ситуация непростая и пока, в частности, прогнозируя ноябрь месяц, мы не можем дать людям повода для радости и для того, чтобы расслабиться и забыть об этой инфекции", - сказал Игорь Стома.

Медик отметил, что, как правило, пандемии длятся около 2-3 трех лет, ситуация может развиваться волнообразно в течение нескольких сезонов.

"Каждый вирус уникален, и, конечно, вирус SARS-CoV-2 отличается от вируса гриппа. Но в целом можно прогнозировать, что вирус будет захватывать новые ареалы. Борьба за жилплощадь наблюдается не только у людей, но и у вирусов, а жилплощадь для вируса - это человеческий организм, - добавил доктор медицинских наук. - В начале пандемии мы видели, как он захватывал пожилых людей в первую очередь, потом он сместился на трудоспособное население и по кирпичику захватывал новые области для своей жизни. Сейчас мы уже видим, что зачастую это молодые здоровые люди".