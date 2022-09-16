Столицу Казахстана снова будут называть Астаной
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Столице Казахстана вернут ее прежнее название - Астана, сообщает ТАСС.
Члены обеих палат парламента Казахстана приняли в двух чтениях закон о поправках в конституцию, которые предполагают введение однократного семилетнего президентского срока и возвращение столице республики прежнего названия Астана. Трансляция совместного заседания палат ведется в режиме онлайн на сайте законодательного органа.
Как сообщил председатель Мажилиса (нижней палаты) Ерлан Кошанов, депутаты единогласно проголосовали за принятие закона.
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