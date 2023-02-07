Столичный турагент брал предоплату за туры, но путешествия не организовывал
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Фотографии: ОНТ
Туристический агент из Минска обманывал клиентов: брал предоплату, но не организовывал путешествия, передает Следственный комитет.
«38-летний минчанин со своей семьей решил отдохнуть в Турции. По рекомендации своих знакомых он обратился к турагенту, который подобрал подходящий курорт. За предстоящую поездку житель столицы заплатил почти 15 тысяч рублей. Фигурант длительное время переносил семейный отдых, ссылаясь на проблемы с авиакомпанией. Так и не дождавшись путевки минчанин обратился в милицию», – рассказали в СК.
Мошенника уже задержали, всего он обманул более 100 человек. Сумма «заработка» мужчины превысила 440 тысяч рублей.
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