Столичный турагент брал предоплату за туры, но путешествия не организовывал

«38-летний минчанин со своей семьей решил отдохнуть в Турции. По рекомендации своих знакомых он обратился к турагенту, который подобрал подходящий курорт. За предстоящую поездку житель столицы заплатил почти 15 тысяч рублей. Фигурант длительное время переносил семейный отдых, ссылаясь на проблемы с авиакомпанией. Так и не дождавшись путевки минчанин обратился в милицию», – рассказали в СК.