Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Столичные сыщики задержали майнера из Бобруйска

МВД 55 0

Столичные сыщики задержали майнера из Бобруйска

Раскрыта кража оборудования для майнинга на $60 тыс., сообщили в МВД.

Столичные сыщики задержали неработающего 31-летнего жителя Бобруйска.

"Ночью мужчина проник в офис организации, занимающейся продажей майнингового оборудования, где похитил более 60 видеокарт. В гараже задержанного обнаружена работающая майнинговая ферма, там же было изъято похищенное", - рассказали правоохранители.

Выясняется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Возбуждено уголовное дело за совершение кражи в особо крупном размере.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »