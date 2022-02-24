Столичные сыщики задержали майнера из Бобруйска
МВД 55 0
Раскрыта кража оборудования для майнинга на $60 тыс., сообщили в МВД.
Столичные сыщики задержали неработающего 31-летнего жителя Бобруйска.
"Ночью мужчина проник в офис организации, занимающейся продажей майнингового оборудования, где похитил более 60 видеокарт. В гараже задержанного обнаружена работающая майнинговая ферма, там же было изъято похищенное", - рассказали правоохранители.
Выясняется причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.
Возбуждено уголовное дело за совершение кражи в особо крупном размере.
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