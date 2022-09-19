Столица Казахстана вернула прежнее название

Столица Казахстана вернула свое прежнее название, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Казахстанская правда".

Указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о переименовании столицы из Нур-Султана в Астану опубликован сегодня в полночь. Документ вступает в силу с момента официального опубликования. Помимо этого, в газете напечатан закон о внесении изменений и дополнений в конституцию. В частности, продолжительность полномочий президента в Казахстане ограничили семилетним сроком без права переизбрания.

В 1997 году по решению первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева столицу страны перенесли из Алма-Аты в Акмолу. Этот город позже переименовали в Астану. В марте 2019 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь Назарбаева.